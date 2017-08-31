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31 августа 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Боян Кркич перешел на правах аренды из «Сток Сити» в «Алавес»

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич перешел на правах аренды из английского «Сток Сити» в «Алавес», сообщается на официальном сайте испанской команды.

Как сообщается, 27-летний нападающий, имеющий испанское и сербское гражданство, будет играть за «Алавес» до завершения текущего сезона.

Кркич выступал за «Барселону» с 2006 по 2011 годы, после чего играл за «Рому», «Милан», голландский «Аякс», а с 2014 года — за «Сток Сити». Часть минувшего сезона он провел на правах аренды в немецком «Майнце». Всего за свою карьеру форвард забил 73 мяча и сделал 31 результативную передачу.

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