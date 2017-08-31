Литовский «Тракай» не признал переход российского футболиста Максимова в «Вардар»
ТАСС, 31 августа. Литовский футбольный клуб «Тракай» выступил с заявлением, в котором не признает переход российского нападающего команды Максима Максимова в македонский «Вардар». Заявление опубликовано на сайте клуба.
В четверг на сайте «Вардара» появилась новость о том, что 21-летний россиянин подписал с македонским клубом трехлетний контракт. В сообщении также присутствуют фотографии Максимова, на которых тот держит форму нового клуба и подписывает контракт.
«Тракай» заявляет, что Максим Максимов в настоящее время игрок «Тракая», у него действующий контракт с клубом. «Тракай» не расторгал с ним соглашения. Кроме того, клуб не получал от «Вардара» или
Максимов с 2014 по 2017 год выступал за литовский «Атлантас», в котором провел 75 матчей и забил 21 мяч. В 2017 году футболист перешел в «Тракай», где в 16 матчах отличился девять раз. При этом в квалификации Лиги Европы Максимову удалось забить семь голов в пяти матчах. «Вардар» является чемпионом Македонии и в этом сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы в одной группе с российским «Зенитом».
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