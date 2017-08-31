Футболист Лукас Перес перешел на правах аренды из «Арсенала» в «Депортиво»

Как сообщается, 28-летний испанский полузащитник будет выступать за клуб из Ла-Коруньи до завершения нынешнего сезона.

Перес вернулся в «Депортиво» спустя сезон после того, как покинул испанскую команду. Впервые он перешел в «Депортиво» на правах аренды из греческого ПАОКа летом 2014 года, а год спустя клуб из Ла-Коруньи выкупил права на игрока.

В минувшем сезоне Перес провел за «Арсенал» 21 матч во всех турнирах и забил 7 мячей.