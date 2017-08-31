Соперник ФК «Зенит» в ЛЕ «Вардар» разгромил «Локомотив» в 1/16 финала Кубка Македонии

Игра, прошедшая в четверг в Скопье, закончилась со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Бесар Исени (30, 90), по мячу забили Деян Блажевски (21) и Бесир Демири (39).

«Вардар» является соперником санкт-петербургского «Зенита» по группе L в Лиге Европы. Первый матч команд пройдет 14 сентября в Скопье, ответный — 23 ноября в Санкт-Петербурге.