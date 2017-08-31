Соперник ФК «Зенит» в ЛЕ «Вардар» разгромил «Локомотив» в 1/16 финала Кубка Македонии
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Вардара» одержали крупную победу над «Локомотивом» (Скопье) в 1/16 финала Кубка Македонии и вышли в следующий раунд.
Игра, прошедшая в четверг в Скопье, закончилась со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Бесар Исени (30, 90), по мячу забили Деян Блажевски (21) и Бесир Демири (39).
«Вардар» является соперником
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