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31 августа 2017, 21:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Зенит» в ЛЕ «Вардар» разгромил «Локомотив» в 1/16 финала Кубка Македонии

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Футболисты «Вардара» одержали крупную победу над «Локомотивом» (Скопье) в 1/16 финала Кубка Македонии и вышли в следующий раунд.

Игра, прошедшая в четверг в Скопье, закончилась со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Бесар Исени (30, 90), по мячу забили Деян Блажевски (21) и Бесир Демири (39).

«Вардар» является соперником санкт-петербургского «Зенита» по группе L в Лиге Европы. Первый матч команд пройдет 14 сентября в Скопье, ответный — 23 ноября в Санкт-Петербурге.

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