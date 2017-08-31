Бывший футболист «Зенита» Молло подписал контракт с английским «Фулхэмом»

Соглашение рассчитано на два года.

«Я действительно счастлив и рад этому переходу. У меня есть возможность поиграть в Англии и выступать в таком клубе с большой историей, как “Фулхэм”, с отличными игроками. Это большая возможность для меня, и я с нетерпением жду дебюта», — сказал Молло.

Ранее «Зенит» расторг контракт с 28-летним французом по обоюдному согласию сторон.