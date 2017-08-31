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31 августа 2017, 20:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший футболист «Зенита» Молло подписал контракт с английским «Фулхэмом»

ТАСС, 31 августа. Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло подписал контракт с английским «Фулхэмом», выступающим в чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

«Я действительно счастлив и рад этому переходу. У меня есть возможность поиграть в Англии и выступать в таком клубе с большой историей, как “Фулхэм”, с отличными игроками. Это большая возможность для меня, и я с нетерпением жду дебюта», — сказал Молло.

Ранее «Зенит» расторг контракт с 28-летним французом по обоюдному согласию сторон.

Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе. В сезоне-2017/18 французский полузащитник не провел за основной состав санкт-петербургского клуба ни одного матча, он выступал за «Зенит-2» в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), приняв участие в четырех играх.

Фулхэм
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