Бывший футболист «Зенита» Молло подписал контракт с английским «Фулхэмом»
ТАСС, 31 августа. Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло подписал контракт с английским «Фулхэмом», выступающим в чемпионшипе. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
«Я действительно счастлив и рад этому переходу. У меня есть возможность поиграть в Англии и выступать в таком клубе с большой историей, как “Фулхэм”, с отличными игроками. Это большая возможность для меня, и я с нетерпением жду дебюта», — сказал Молло.
Ранее «Зенит» расторг контракт с 28-летним французом по обоюдному согласию сторон.
Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе. В сезоне-2017/18 французский полузащитник не провел за основной состав