«Торино» официально арендовал Ньянга у «Милана»
«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Милана» форварда М’Байе Ньянга.
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Туринский клуб арендовал француза с правом выкупа.
Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что сумма выкупа составит € 20 млн.
Этим летом в услугах Ньянга был заинтересован «Спартак», однако 22-летний футболист отказался принимать предложение московской команды.
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