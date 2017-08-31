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31 августа 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Торино» официально арендовал Ньянга у «Милана»

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Милана» форварда М’Байе Ньянга.

<span class=error>Торино</span> на своём официальном сайте объявил о переходе из Милана форварда М'<span class=error>Байе</span> <span class=error>Ньянга</span>. Увеличить
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Туринский клуб арендовал француза с правом выкупа.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что сумма выкупа составит € 20 млн.

Этим летом в услугах Ньянга был заинтересован «Спартак», однако 22-летний футболист отказался принимать предложение московской команды.

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