«Вольфсбург» взял у «Ливерпуля» в аренду футболиста сборной Бельгии Дивока Ориджи
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Футболист «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориджи перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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Как сообщается, 22-летний форвард проведет в «Вольфсбурге» один сезон.
Ориджи перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из французского «Лилля», но сезон-2014/15 провел в составе своего бывшего клуба в аренде. Всего за мерсисайдский клуб бельгиец отыграл 51 матч в чемпионате Англии, забив 12 мячей.
На счету Ориджи 23 матча и 3 мяча за сборную Бельгии, в том числе гол в ворота национальной команды России в матче группового этапа чемпионата мира-2014 (1:0).
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