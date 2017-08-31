«Вольфсбург» взял у «Ливерпуля» в аренду футболиста сборной Бельгии Дивока Ориджи

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Как сообщается, 22-летний форвард проведет в «Вольфсбурге» один сезон.

Ориджи перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из французского «Лилля», но сезон-2014/15 провел в составе своего бывшего клуба в аренде. Всего за мерсисайдский клуб бельгиец отыграл 51 матч в чемпионате Англии, забив 12 мячей.

На счету Ориджи 23 матча и 3 мяча за сборную Бельгии, в том числе гол в ворота национальной команды России в матче группового этапа чемпионата мира-2014 (1:0).