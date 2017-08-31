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31 августа 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вольфсбург» взял у «Ливерпуля» в аренду футболиста сборной Бельгии Дивока Ориджи

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Футболист «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориджи перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

<em>МОСКВА 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболист Ливерпуля и сборной Бельгии <span class=error>Дивок</span> <span class=error>Ориджи</span> перешел в Вольфсбург на правах аренды сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Увеличить
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Как сообщается, 22-летний форвард проведет в «Вольфсбурге» один сезон.

Ориджи перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из французского «Лилля», но сезон-2014/15 провел в составе своего бывшего клуба в аренде. Всего за мерсисайдский клуб бельгиец отыграл 51 матч в чемпионате Англии, забив 12 мячей.

На счету Ориджи 23 матча и 3 мяча за сборную Бельгии, в том числе гол в ворота национальной команды России в матче группового этапа чемпионата мира-2014 (1:0).

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