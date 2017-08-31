В дортмундскую «Боруссию» из «Манчестер Сити» перешёл 17-летний англичанин

Юный англичанин подписал с немецким клубом долгосрочный контракт. Условия трансфера не разглашаются. В немецкой команде Санчо будет выступать под 7-м номером.

В системе «Манчестер Сити» хавбек оказался в 2015 году. Новичок «Боруссии» выступал за молодёжные команды «горожан» U18 и U23.

В активе Санчо семь матчей и шесть голов за сборную Англии U16 и 16 матчей и 13 голов за английскую сборную U17.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon <a href="https://twitter.com/hashtag/Sancho?src=hash">#Sancho</a> (17) von <a href="https://twitter.com/ManCity">@ManCity</a>! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! <a href="https://t.co/sQdseX0ulO">pic.twitter.com/sQdseX0ulO</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/903279077125173249">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>