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31 августа 2017, 18:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В дортмундскую «Боруссию» из «Манчестер Сити» перешёл 17-летний англичанин

Дортмундская «Боруссия» объявил о переходе из «Манчестер Сити» 17-летнего полузащитника Джейдона Санчо.

Юный англичанин подписал с немецким клубом долгосрочный контракт. Условия трансфера не разглашаются. В немецкой команде Санчо будет выступать под 7-м номером.

В системе «Манчестер Сити» хавбек оказался в 2015 году. Новичок «Боруссии» выступал за молодёжные команды «горожан» U18 и U23.

В активе Санчо семь матчей и шесть голов за сборную Англии U16 и 16 матчей и 13 голов за английскую сборную U17.

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