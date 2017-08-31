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31 августа 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лацио» объявил об аренде у «Валенсии» футболиста сборной Португалии Нани

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Нападающий сборной Португалии и испанской «Валенсии» Нани продолжит карьеру в «Лацио», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

«Лацио» взял игрока в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа.

Нани перешел в «Валенсию» из турецкого «Фенербахче» летом 2016 года и с тех пор провел за испанский клуб 25 матчей в чемпионате страны, забив пять мячей.

На счету Нани 112 матчей и 24 мяча за сборную Португалии, с которой он стал чемпионом Европы 2016 года.

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