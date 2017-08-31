Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30858765/
31 августа 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Суонси» арендовал у «Баварии» чемпиона Европы-2016 Ренату Саншеша

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. «Суонси Сити» взял в аренду у мюнхенской «Баварии» португальского полузащитника Ренату Саншеша, сообщается на официальном сайте валлийского футбольного клуба.

Футбольный клуб Суонси арендовал у Баварии чемпиона Европы-2016 Ренату Саншеша - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Срок аренды 20-летнего игрока рассчитан на один сезон.

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент уже работал с Саншешом, когда с июня по декабрь 2016 года был ассистентом рулевого «Баварии» Карло Анчелотти.

Саншеш перешел в «Баварию» в мае 2016 года из лиссабонской «Бенфики», подписав с клубом пятилетний контракт. В составе мюнхенцев он провел 26 матчей, выиграв вместе с командой чемпионат и Суперкубок Германии.

В активе Саншеша 13 игр и один гол за сборную Португалии, с которой он стал чемпионом Европы-2016.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко