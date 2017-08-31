Футбольный клуб «Суонси» арендовал у «Баварии» чемпиона Европы-2016 Ренату Саншеша
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. «Суонси Сити» взял в аренду у мюнхенской «Баварии» португальского полузащитника Ренату Саншеша, сообщается на официальном сайте валлийского футбольного клуба.
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Срок аренды 20-летнего игрока рассчитан на один сезон.
Главный тренер «Суонси» Пол Клемент уже работал с Саншешом, когда с июня по декабрь 2016 года был ассистентом рулевого «Баварии» Карло Анчелотти.
Саншеш перешел в «Баварию» в мае 2016 года из лиссабонской «Бенфики», подписав с клубом пятилетний контракт. В составе мюнхенцев он провел 26 матчей, выиграв вместе с командой чемпионат и Суперкубок Германии.
В активе Саншеша 13 игр и один гол за сборную Португалии, с которой он стал чемпионом Европы-2016.
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