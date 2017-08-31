«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Окслейдом-Чемберленом
ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с полузащитником сборной Англии Алексом
Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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О подробностях сделки не сообщается. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатил предыдущему клубу игрока лондонскому «Арсеналу» €38 млн.
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