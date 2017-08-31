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31 августа 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Окслейдом-Чемберленом

ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с полузащитником сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ливерпуль объявил о подписании контракта с Окслейдом-Чемберленом - Фото Увеличить
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О подробностях сделки не сообщается. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатил предыдущему клубу игрока лондонскому «Арсеналу» €38 млн.

Окслейд-Чемберлен выступал за «Арсенал» с 2011 года, всего в составе команды он провел 198 матчей, забил 20 мячей и сделал 32 результативные передачи. В «Арсенале» футболист стал трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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