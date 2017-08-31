Соперник «Астаны» по группе Лиги Европы собирается укрепить оборону
Как пишут израильские СМИ, конкурент «Астаны» по группе Лиги Европы израильский «Маккаби» (Тель-Авив) очень активно ведет себя в последний день трансферного окна, пытаясь усилить защитные ряды команды, сообщает Sports.kz.
Израильтяне пытаются максимально быстро усилить состав, чтобы успеть дозаявить новичков на матчи Лиги Европы. Еще один кандидат на переезд в
Наши израильские коллеги отмечает универсализм Милоша, который может сыграть как на левом краю, так и в центре обороны, что может пригодиться главному тренеру «Маккаби» Хорди Кройфу в борьбе на нескольких фронтах.
Высокий игрок обороны, рост которого составляет 191 см, в январе прошлого года был куплен «Стандартом» за 2,5 миллионов евро.
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