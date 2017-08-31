Соперник «Астаны» по группе Лиги Европы собирается укрепить оборону

Израильтяне пытаются максимально быстро усилить состав, чтобы успеть дозаявить новичков на матчи Лиги Европы. Еще один кандидат на переезд в Тель-Авив — 27-летний сербский защитник льежского «Стандарта» Милош Косанович.



Наши израильские коллеги отмечает универсализм Милоша, который может сыграть как на левом краю, так и в центре обороны, что может пригодиться главному тренеру «Маккаби» Хорди Кройфу в борьбе на нескольких фронтах.



Высокий игрок обороны, рост которого составляет 191 см, в январе прошлого года был куплен «Стандартом» за 2,5 миллионов евро.