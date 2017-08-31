Футболисты оборзели. Главный итог летнего трансферного окна

«В повседневной жизни я не могу подписать договор и взять деньги в долг, а через три месяца прийти в банк и сказать: «Я не хочу оплачивать кредит, делайте что хотите», — возмущается Юлиан Нагельсманн, подбирающий игроков в «Хоффенхайм» в том числе по человеческим качествам. Как и другие настоящие личности из мира немецкого футбола (Лёв, Хёнесс, Бош, Кастро), Нагельсманн жёстко отреагировал на бунт Усмана Дембеле, обнаглевшего до максимума после отказа продать игрока в «Барселону», но выразил свою злость максимально точной метафорой. Выключить телефон, начать собирать вещи из Дортмунда вместе с друзьями, втихаря продавать дом, прогуливать тренировки — реакция истеричной обиженки, а не профи, подписавшего контракт на громадные деньги и обязанного его исполнять.

Трансферное окно, которое захлопнется 1 сентября, запомнится как лето, когда рынок сделал громадный шаг к полному краху. Похлопайте футболистам — они сами виноваты в том, что творится. Яйца играют в курицу и ставят себя важнее команды, и это не единичный случай, а полноценная эпидемия. Список самых отмороженных поступков лета — как глава «Вредных советов» Остера, которую недалёкие игроки восприняли максимально серьёзно.

Если полтора сезона ты на уровне провёл,

А потом у «Барселоны» увели её звезду,

Плюй на клуб и на партнёров, игнорируй тренировки,

На звонки не отвечай, чтоб не предать мечту.

Если ты ещё молочный, лишь полгода отыграл,

То дерись на тренировках, чтобы перейти в «Реал».

Если тебя не отпускает «Ливерпуль» — плачь, ной, требуй не заявлять на Лигу чемпионов, всячески дави на клуб и подбрасывай, как дрова в печку, ежедневные инфоповоды, как Филиппе Коутиньо. Фраза доктора сборной Бразилии о Коутиньо «У него стресс из-за желания играть в «Барселоне» — это вообще высший уровень наглости к клубу, где тебе доверили и слепили из тебя полноценную звезду. Если тебя не пускают в «Ливерпуль» — либо игнорируй клуб и требуй трансфера, как Вирджил ван Дейк, либо тренируйся с недовольным лицом, вставай после первого жёсткого подката и грязно срубай своего в ответ, как Наби Кейта. Если тебя хочет другой ливерпульский клуб — игнорируй полёт с командой в Америку, не шуми, но тренируйся самостоятельно и по ночам думай, что стоишь 50 млн фунтов. Как Гилфи Сигурдссон.

Всё это так мерзко.

Если вы адекватны и выходили на работу хоть раз в жизни, то должны понимать: футболисты сами подписывают контракты, никто не держит их под дулом пистолета (ну, разве что Кристиана Нобоа), и соблюдать условия они обязаны. Если сам согласился на контракт, выполняй его до конца, а не ной и выпрашивай переход. Даже Усман Дембеле, кинувший Дортмунд спустя год после трансфера, тут не чемпион — Вирджил ван Дейк весной продлил контракт с «Саутгемптоном» на 6 лет, а с начала лета стал плакаться и требовать трансфер.

Такое поведение игроков двигает к краху весь футбольный мир, о чём говорит и Йоахим Лёв — ещё один мыслящий человек из немецкого футбола. «Если мы принимаем это, если клуб принимает это, то контракты ничего не стоят», — говорил Лёв опять же в контексте Дембеле, но его слова можно перенести на любую из летних историй. Контракты теряют юридическую силу, на первое место встаёт «хотелка» игрока — и зачем тогда подписывать контракт, если можно просто договориться на словах и при первом предложении сбежать из клуба куда угодно?

Но главное, что двигает футбольный рынок к краху — не контракты и не заоблачные суммы трансферов. Летом игроки стали массово доказывать, что они важнее клуба и его принципов, что они заслужили быть выше клуба, что ради своего желания они могут выкручивать клубу руки. Это противоречит вообще всему. Здравому смыслу. Футбольной вертикали, где игроки — подчинённые клуба (который сами же могут кинуть).

Незыблемым принципам сэра Алекса Фергюсона, который со взмахом бутсы, летящей в стенку, расставался с любым игроком, ставившим себя выше остальной раздевалки. Скоро футболисты, почувствовавшие вседозволенность, будут решать, кого из их друзей и родственников надо купить клубу. (Ой, я забыл — так уже есть. И надо же, тоже нынешним летом!).

Я не злорадный, но пусть для таких игроков примером станет история Вирджила ван Дейка. Всё лето он ныл, чтобы его отпустили в «Ливерпуль» или «Челси», но одни купили Рюдигера, а другие никого не купили, потому что «Саутгемптон» справедливо заломил за голландца громадный ценник. Справедливо для себя, конечно же, а не для покупателя, ведшего переговоры за спиной клуба, и игрока, желавшего убежать. Ван Дейк ноет уже два месяца, но до сих пор игнорирует тренировки «Саутгемптона» и сидит на чемоданах.

Было бы здорово, если бы ван Дейк никуда не перешёл. Как и Филиппе Коутиньо. Чтобы остановить крах системы, клубам нужно ставить себя выше игроков. Пусть они дальше плачутся со скамейки запасных с шестилетними контрактами.

Должен же быть здравый смысл.

Сергей Титов