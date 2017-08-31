«Ювентус» отклонил предложение «Барселоны» по Дибале

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По информации известного итальянского журналиста Танкреди Палмери, € 45 млн из € 160 млн «Барселона» предлагала в виде бонусов.

В составе «Ювентуса» Дибала принял участие в 97 матчах, в которых забил 48 голов и сделал 18 голевых передач.