Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30849773/
31 августа 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» отклонил предложение «Барселоны» по Дибале

«Барселона» предложила «Ювентусу» за нападающего Пауло Дибалу € 160 млн, туринский клуб отказался продавать аргентинского форварда, сообщает Corriere dello Sport.

Барселона предложила <span class=error>Ювентусу</span> за нападающего <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибалу</span> € 160 млн туринский клуб отказался продавать аргентинского форварда сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации известного итальянского журналиста Танкреди Палмери, € 45 млн из € 160 млн «Барселона» предлагала в виде бонусов.

В составе «Ювентуса» Дибала принял участие в 97 матчах, в которых забил 48 голов и сделал 18 голевых передач.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп