Караваев не перейдет в «Локомотив»

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— Как мне сообщили в клубе, вето на переход Караваева наложил Семин, — сказал Бакулин. — Для нас это стало неожиданностью.

— Почему?

— Ты долгое время готовишь этот трансфер. И вроде бы тебе говорят «да», «да», а в последний момент — нет.

— И что теперь делать? Был же вариант с «Нантом»?

— Этот вариант в принципе и остается. Но такие трансферы нужно готовить. Нужно понимать, сколько французский клуб может заплатить. Времени уже нет. Остался один день.

— То, есть, скорее всего, Караваев останется в «Спарте»?

— Да. Похоже, так и есть.

— А почему он в последнее время не играет в «Спарте»?

— Когда появился вариант с «Локомотивом», совет директоров «Спарты» одобрил этот переход. Поэтому тренер начал рассчитывать на других игроков. Наставник начал наигрывать других исполнителей. Слава общался с тренером и тот сказал: «Раз ты уходишь, значит, я буду наигрывать других защитников».

— То есть, у вас было понимание, что Караваев окажется в «Локо» еще месяц назад?

— Не месяц, но где-то плюс-минус… В любом случае, если вы откроете чешские издания, они пишут, что Караваев перешел в «Локомотив». А в России — все наоборот. Вот и все. «Спарта» ведь тоже готовила этот трансфер, но…

— Теперь у Караваева возникнут сложности в «Спарте»?