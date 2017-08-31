Караваев не перейдет в «Локомотив»
Иван Бакулин, представитель защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, объяснил, почему футболист не перейдет в «Локомотив».
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— Как мне сообщили в клубе, вето на переход Караваева наложил Семин, — сказал Бакулин. — Для нас это стало неожиданностью.
— Почему?
— Ты долгое время готовишь этот трансфер. И вроде бы тебе говорят «да», «да», а в последний момент — нет.
— И что теперь делать? Был же вариант с «Нантом»?
— Этот вариант в принципе и остается. Но такие трансферы нужно готовить. Нужно понимать, сколько французский клуб может заплатить. Времени уже нет. Остался один день.
— То, есть, скорее всего, Караваев останется в «Спарте»?
— Да. Похоже, так и есть.
— А почему он в последнее время не играет в «Спарте»?
— Когда появился вариант с «Локомотивом», совет директоров «Спарты» одобрил этот переход. Поэтому тренер начал рассчитывать на других игроков. Наставник начал наигрывать других исполнителей. Слава общался с тренером и тот сказал: «Раз ты уходишь, значит, я буду наигрывать других защитников».
— То есть, у вас было понимание, что Караваев окажется в «Локо» еще месяц назад?
— Не месяц, но
— Теперь у Караваева возникнут сложности в «Спарте»?
— У Славы нормальные отношения с тренером. Футболист же ни в чем не виноват. Он не ходил и не клянчил: отпустите меня. Появился вариант, который устроил «Спарту», и клуб решил его продать в «Локомотив». Мы тоже были заинтересованы в таком варианте. Но не было такого, что футболист ставил
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