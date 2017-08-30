Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»
Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака». Ранее агент Доган Эрджан сообщил, что
красно-белые готовы отдать за футболиста € 3 млн.
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Видимо, что-то случилось...
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«К этому моменту я не получал предложений ни от “Спартака”, ни от
В начале августа заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что видеть в команде Нойштедтера хотел главный тренер Массимо Каррера.
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