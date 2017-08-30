Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»

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«К этому моменту я не получал предложений ни от “Спартака”, ни от какой-либо другой команды. В “Фенербахче” не поступало ни одного официального запроса. Я счастлив в “Фенербахче” и не думаю об уходе», — приводит слова Нойштедтера Fanatik.



В начале августа заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что видеть в команде Нойштедтера хотел главный тренер Массимо Каррера.