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30 августа 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака». Ранее агент Доган Эрджан сообщил, что красно-белые готовы отдать за футболиста € 3 млн.

Защитник Фенербахче Роман Нойштедтер прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Спартака. Увеличить
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«К этому моменту я не получал предложений ни от “Спартака”, ни от какой-либо другой команды. В “Фенербахче” не поступало ни одного официального запроса. Я счастлив в “Фенербахче” и не думаю об уходе», — приводит слова Нойштедтера Fanatik.

В начале августа заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что видеть в команде Нойштедтера хотел главный тренер Массимо Каррера.

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