«Отец, тренер, наставник». Муса и Слуцкий снова вместе?

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ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА ЧЕМПИОНОВ

19,5 миллиона евро заплатил «Лестер» за Мусу прошлым летом. Тогда африканец был в центре внимания, ведь он стал самой крупной покупкой в истории новых чемпионов Англии. Нигерийца считали идеальным вариантом для «лис» — команде как раз нужен был скоростной форвард, умеющий играть на бровке.

В предсезонных матчах Муса впечатлял: он сразу же стал приносить пользу команде и даже оформил дубль в игре с «Барселоной». Один гол забил после шикарного сольного прорыва по центру.

Клаудио Раньери всегда был осторожен в оценках и часто упоминал слово «адаптация» применительно к Мусе. «Ахмед резко сменил окружение: скорости в чемпионате России ниже, чем в Англии, — говорил итальянец. — Но он может играть вместе с Варди. Это будет устрашающе». До октября Муса лишь изредка мелькал в матчах премьер-лиги и только в середине осени стал регулярно играть в основе и даже забил дважды кряду — «Тоттенхэму» и «Кристал Пэлас». Отметим, что в обоих случаях нигериец действовал на левом фланге полузащиты, а не в нападении.

В конце зимы Раньери написал эпилог своей сказки. На увольнение итальянца Муса отреагировал остро — будто знал, что ничего хорошего его не ждет. «Так жаль, что вы уходите, — писал нигериец в Инстаграме. — Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне предоставили».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8y4KFDIoR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">So sad to see you go. I am glad to have worked under such a great manager like you. Thank you for the opportunity you gave me!! I wish you all the best in the future. May God bless you!☹️☹️☹️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T21:37:33+00:00">Feb 25, 2017 at 1:37pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКАНДАЛЫ С ЖЕНОЙ

Для Мусы отставка Раньери обернулась крахом. И при итальянце нигериец почти не играл, а после ухода тренера намертво приклеился к скамейке запасных: весной нападающий лишь три раза вышел на замену и суммарно сыграл за «Лестер» меньше часа. Задолго до окончания сезона форвард стал искать новый клуб, о чем рапортовали все британские газеты. А едкое издание Mirror саркастически пошутило: «Муса может покинуть “Лестер”. Клуб должен вывести его номер из обращения».

Когда казалось, что хуже быть не может, любимец армейцев вляпался в грязную историю. В апреле газета Daily Mail сообщила, что Мусу подозревают в избиении жены. Якобы он даже был задержан и допрошен в одну из ночей, когда соседи вызвали полицию. Нигериец все отрицал и грозил изданию судом. «Это была просто громкая ссора, которая привлекла внимание посторонних, — описывал ситуацию агент футболиста Тони Харрис. — Никакого разбирательства не было. Все знают, что Муса — добрый парень, который никого не тронет».

Едва утих этот скандал, как разгорелся новый: жареная британская пресса узнала о том, что Муса подает на развод с женой, родившей ему двоих детей, и уже готовится к новой свадьбе. Социальные сети африканца утонули в возмущениях, укорах и нравоучениях, на что Муса жестко ответил: «Кто вы такие, Thank you for the opportunity you gave me!! Прежде чем тыкать в меня пальцами, убедитесь в чистоте ваших рук!».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPQtV0MjI7v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This man right here (Leonid Slutsky) I don't know where or how to start talking about him from; A father, Coach, Mentor and an all round great Man!I can't thank you enough for all your love, support and constantly believing in me all through my time in CSKA and beyond. A very Big thank you for coming to Leicester today for your continuous support and love. I wish you the very best.????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T22:11:12+00:00">Jan 14, 2017 at 2:11pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРАНСФЕР ВЫГОДЕН ВСЕМ

На протяжении всего лета агент Мусы подбирал своему клиенту новый клуб. «Марсель», «Фенербахче», «Вест Бромвич», ЦСКА — в заголовках рядом с фамилией нигерийца оказывались команды из разных стран. Сам Муса все опровергал: «Новости о моем уходе из “Лестера” — неправда». Но очевидно, что эти слова нигериец произносил только для того, чтобы не поссориться с руководством «лис». На самом деле он хотел и хочет играть, а Крэйг Шекспир не видит Мусу в стартовом составе даже в новом сезоне — африканец ни минуты не провел в трех матчах премьер-лиги.

Воссоединение с Леонидом Слуцким стало бы идеальным вариантом для него. Именно российский тренер слепил из нигерийца качественного игрока и продал в Англию. «Отец, тренер, наставник», — так Муса описывает Леонида Викторовича.

В июне издание Hull Daily Mail упражнялось в знании футболистов, игравших у Слуцкого, и примеряло их на «Халл». В числе потенциальных новичков журналисты называли даже Набабкина с Щенниковым, но наиболее реальным вариантом все время оставался Муса. Некоторые британские букмекерские конторы еще в июне начали принимать ставки на трансфер нигерийца в «Халл», и в последние дни коэффициенты резко рухнули — по информации Leicester Mercury, Муса будет арендован «тиграми» на год.

Слуцкий давно говорил об усилении, и за пару дней до закрытия трансферного окна «Халл» активизировался. В начале этой недели «тигры» подписали контракт с австралийским полузащитником Ирвайном и форвардом сборной Мали Дико. Но укрепления требовали и фланги атаки, где, судя по всему, и будет играть Муса. Хотя в ЦСКА Слуцкий использовал нигерийца и на острие в зависимости от ситуации.

В любом случае, от перехода выиграют все: «Халл» бесплатно получит серьезного футболиста, Муса реанимирует английскую карьеру, а «Лестер» избавится от балласта. А нам с вами будет еще интереснее наблюдать за первенством Англии.