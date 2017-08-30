«Отец, тренер, наставник». Муса и Слуцкий снова вместе?
Велика вероятность, что бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса снова будет работать с Леонидом Слуцким — «тигры»
вот-вот арендуют 24-летнего нигерийца у «Лестера». Чем Муса занимался год после отъезда из России, и зачем он нужен «Халлу»?
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ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА ЧЕМПИОНОВ
19,5 миллиона евро заплатил «Лестер» за Мусу прошлым летом. Тогда африканец был в центре внимания, ведь он стал самой крупной покупкой в истории новых чемпионов Англии. Нигерийца считали идеальным вариантом для «лис» — команде как раз нужен был скоростной форвард, умеющий играть на бровке.
В предсезонных матчах Муса впечатлял: он сразу же стал приносить пользу команде и даже оформил дубль в игре с «Барселоной». Один гол забил после шикарного сольного прорыва по центру.
Клаудио Раньери всегда был осторожен в оценках и часто упоминал слово «адаптация» применительно к Мусе. «Ахмед резко сменил окружение: скорости в чемпионате России ниже, чем в Англии, — говорил итальянец. — Но он может играть вместе с Варди. Это будет устрашающе». До октября Муса лишь изредка мелькал в матчах
В конце зимы Раньери написал эпилог своей сказки. На увольнение итальянца Муса отреагировал остро — будто знал, что ничего хорошего его не ждет. «Так жаль, что вы уходите, — писал нигериец в Инстаграме. — Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне предоставили».
СКАНДАЛЫ С ЖЕНОЙ
Для Мусы отставка Раньери обернулась крахом. И при итальянце нигериец почти не играл, а после ухода тренера намертво приклеился к скамейке запасных: весной нападающий лишь три раза вышел на замену и суммарно сыграл за «Лестер» меньше часа. Задолго до окончания сезона форвард стал искать новый клуб, о чем рапортовали все британские газеты. А едкое издание Mirror саркастически пошутило: «Муса может покинуть “Лестер”. Клуб должен вывести его номер из обращения».
Когда казалось, что хуже быть не может, любимец армейцев вляпался в грязную историю. В апреле газета Daily Mail сообщила, что Мусу подозревают в избиении жены. Якобы он даже был задержан и допрошен в одну из ночей, когда соседи вызвали полицию. Нигериец все отрицал и грозил изданию судом. «Это была просто громкая ссора, которая привлекла внимание посторонних, — описывал ситуацию агент футболиста Тони Харрис. — Никакого разбирательства не было. Все знают, что Муса — добрый парень, который никого не тронет».
Едва утих этот скандал, как разгорелся новый: жареная британская пресса узнала о том, что Муса подает на развод с женой, родившей ему двоих детей, и уже готовится к новой свадьбе. Социальные сети африканца утонули в возмущениях, укорах и нравоучениях, на что Муса жестко ответил: «Кто вы такие, Thank you for the opportunity you gave me!! Прежде чем тыкать в меня пальцами, убедитесь в чистоте ваших рук!».
ТРАНСФЕР ВЫГОДЕН ВСЕМ
На протяжении всего лета агент Мусы подбирал своему клиенту новый клуб. «Марсель», «Фенербахче», «Вест Бромвич», ЦСКА — в заголовках рядом с фамилией нигерийца оказывались команды из разных стран. Сам Муса все опровергал: «Новости о моем уходе из “Лестера” — неправда». Но очевидно, что эти слова нигериец произносил только для того, чтобы не поссориться с руководством «лис». На самом деле он хотел и хочет играть, а Крэйг Шекспир не видит Мусу в стартовом составе даже в новом сезоне — африканец ни минуты не провел в трех матчах
Воссоединение с Леонидом Слуцким стало бы идеальным вариантом для него. Именно российский тренер слепил из нигерийца качественного игрока и продал в Англию. «Отец, тренер, наставник», — так Муса описывает Леонида Викторовича.
В июне издание Hull Daily Mail упражнялось в знании футболистов, игравших у Слуцкого, и примеряло их на «Халл». В числе потенциальных новичков журналисты называли даже Набабкина с Щенниковым, но наиболее реальным вариантом все время оставался Муса. Некоторые британские букмекерские конторы еще в июне начали принимать ставки на трансфер нигерийца в «Халл», и в последние дни коэффициенты резко рухнули — по информации Leicester Mercury, Муса будет арендован «тиграми» на год.
Слуцкий давно говорил об усилении, и за пару дней до закрытия трансферного окна «Халл» активизировался. В начале этой недели «тигры» подписали контракт с австралийским полузащитником Ирвайном и форвардом сборной Мали Дико. Но укрепления требовали и фланги атаки, где, судя по всему, и будет играть Муса. Хотя в ЦСКА Слуцкий использовал нигерийца и на острие в зависимости от ситуации.
В любом случае, от перехода выиграют все: «Халл» бесплатно получит серьезного футболиста, Муса реанимирует английскую карьеру, а «Лестер» избавится от балласта. А нам с вами будет еще интереснее наблюдать за первенством Англии.