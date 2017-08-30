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30 августа 2017, 15:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Абденнур: Я мог перейти в «Зенит», но в итоге выбрал «Марсель»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Футболист Аймен Абденнур, который перешел в среду из «Валенсии» в «Марсель», сообщил, что действительно мог оказаться в «Зените» и даже прошел медосмотр для перехода в петербургский клуб, но в последний момент выбрал другую команду.

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Абденнур будет выступать за «Марсель» на правах аренды сроком до конца нынешнего сезона с возможностью продления аренды еще на год. Ранее в СМИ сообщалось, что тунисский защитник уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в «Зенит» и договорился о контракте с российским клубом, но сделка в итоге не состоялась.

«Переговоры с “Марселем” длились три месяца. Я горд подписать контракт с этим клубом. В Тунисе “Марсель” — это самая популярная команда. Я действительно мог перейти в “Зенит” и уже прошел медосмотр для петербургского клуба, но когда получил звонок из “Марселя”, просто сел на самолет и прилетел сюда», — приводит слова Абденнура Mercato365.

Абденнур перешел в «Валенсию» в 2015 году из «Монако». В общей сложности в составе «летучих мышей» он сыграл 43 матча. Ранее защитник также выступал за французскую «Тулузу», немецкий «Вердер» и тунисский «Этуаль дю Сахель». В активе Абденнура 57 игр и два гола за сборную Туниса.

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