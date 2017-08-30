СМИ: «Лестер» отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в «Халл»
ТАСС, 30 августа. Нигерийский нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Ахмед Муса, ранее выступавший в российском ЦСКА, близок к переходу на правах аренды в английский «Халл», главным тренером которого является Леонид Слуцкий. Об этом сообщает британская газета Leicester Mercury.
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«Лестер» и «Халл» провели переговоры и близки к завершению сделки. 24-летний Муса отправится в «Халл» в аренду сроком на один сезон. Летнее трансферное окно закроется в четверг.
Муса с 2012 по 2016 год играл в московском ЦСКА под руководством нынешнего главного тренера «Халла» Слуцкого.
Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в
«Халл» после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.