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30 августа 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Лестер» отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в «Халл»

ТАСС, 30 августа. Нигерийский нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Ахмед Муса, ранее выступавший в российском ЦСКА, близок к переходу на правах аренды в английский «Халл», главным тренером которого является Леонид Слуцкий. Об этом сообщает британская газета Leicester Mercury.

Нигерийский форвард с 2012 по 2016 год играл в московском клубе под руководством нынешнего главного тренера <span class=error>Халла</span> Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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«Лестер» и «Халл» провели переговоры и близки к завершению сделки. 24-летний Муса отправится в «Халл» в аренду сроком на один сезон. Летнее трансферное окно закроется в четверг.

Муса с 2012 по 2016 год играл в московском ЦСКА под руководством нынешнего главного тренера «Халла» Слуцкого.

Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в премьер-лиге чемпионата Англии (семь — в стартовом составе) и забил два мяча. В нынешнем сезоне он сыграл в одной встрече Кубка страны и забил гол. За армейцев он выступал на протяжении четырех лет, за это время сыграл за московский клуб 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 54 гола.

«Халл» после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

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