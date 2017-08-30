Гиббс после 10 лет в «Арсенале» перешел в «Вест Бромвич»

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Сумма трансфера 27-летнего игрока не разглашается, но, по данным СМИ, футболист обошелся «Вест Бромвичу» в 7 миллионов фунтов. Гиббс, защищавший цвета «канониров» с 2007 года с перерывом на аренду в «Норвич», заключил с новым клубом контракт на четыре года.

В сезоне-2016/17 защитник сыграл за «Арсенал» 22 матча во всех турнирах, а всего в составе столичной команды провел 229 игр, трижды стал обладателем Кубка Англии, дважды — Суперкубка страны. Забил 6 голов.

В активе Гиббса также 10 матчей за сборную Англии.