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30 августа 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Арсенала» попросили руководство клуба продать Алексиса Санчеса

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Футболисты «Арсенала» обратились к руководству лондонского клуба с просьбой выставить на трансфер чилийского нападающего Алексиса Санчеса, утверждает Telegraph.

Футболисты Арсенала обратились к руководству лондонского клуба с просьбой выставить на трансфер чилийского нападающего <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> утверждает Telegraph. Увеличить
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По информации издания, по мнению игроков «канониров», у чилийского нападающего нет мотивации выступать за лондонскую команду, поэтому будет лучше для всех, если он уйдет в другой клуб. Доказательством дурного влияния Санчеса на игру «Арсенала» его одноклубники считают поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в воскресенье.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагал за Санчеса 50 миллионов фунтов стерлингов, но руководство «Арсенала» отклонило это предложение, желая, чтобы в сделку по чилийцу был включен игрок «Сити» Рахим Стерлинг.

Контракт 28-летнего чилийского форварда, который в прошлом сезоне забил 24 гола в премьер-лиге, истекает летом следующего года. На предложения о продлении соглашения Санчес ответил «Арсеналу» отказом.

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