Футболисты «Арсенала» попросили руководство клуба продать Алексиса Санчеса

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По информации издания, по мнению игроков «канониров», у чилийского нападающего нет мотивации выступать за лондонскую команду, поэтому будет лучше для всех, если он уйдет в другой клуб. Доказательством дурного влияния Санчеса на игру «Арсенала» его одноклубники считают поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в воскресенье.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагал за Санчеса 50 миллионов фунтов стерлингов, но руководство «Арсенала» отклонило это предложение, желая, чтобы в сделку по чилийцу был включен игрок «Сити» Рахим Стерлинг.