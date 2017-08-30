Футболисты «Арсенала» попросили руководство клуба продать Алексиса Санчеса
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Арсенала» обратились к руководству лондонского клуба с просьбой выставить на трансфер чилийского нападающего Алексиса Санчеса, утверждает Telegraph.
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По информации издания, по мнению игроков «канониров», у чилийского нападающего нет мотивации выступать за лондонскую команду, поэтому будет лучше для всех, если он уйдет в другой клуб. Доказательством дурного влияния Санчеса на игру «Арсенала» его одноклубники считают поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в воскресенье.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагал за Санчеса 50 миллионов фунтов стерлингов, но руководство «Арсенала» отклонило это предложение, желая, чтобы в сделку по чилийцу был включен игрок «Сити» Рахим Стерлинг.
Контракт 28-летнего чилийского форварда, который в прошлом сезоне забил 24 гола в
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