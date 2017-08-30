Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тольяна из «Хоффенхайма»

Немецкий футболист подписал контракт с «Боруссией», о чём говорится на официальной странице «шмелей» в «Твиттере».

Йереми Тольян поставил подпись под пятилетним контрактом, который теряет силу летом 2022 года. Финансовые детали не разглашаются.

Йереми Тольян является игроком «Хоффенхайма» с 2011 года. С тех пор 23-летний футболист принял участие в 63 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Тольян 17 раз надевал футболку молодёжной сборной Германии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/hashtag/Toljan2022?src=hash">#Toljan2022</a> <a href="https://t.co/ym3YXZ36su">pic.twitter.com/ym3YXZ36su</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/902810643442483201">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>