Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария хочет выступать за «Барселону», сообщает Cadena Ser.
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Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб. В планы руководства «ПСЖ» расставание с ди Марией не входит, и президент клуба Нассер
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