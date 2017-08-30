Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»

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Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб. В планы руководства «ПСЖ» расставание с ди Марией не входит, и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже неоднократно говорил ему об этом. Однако французский клуб в свою очередь заинтересован в услугах полузащитника сине-гранатовых Андре Гомеша. В испанском гранде в связи с этим надеются добиться рокировки игроков.