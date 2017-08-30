Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30841292/
30 августа 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария хочет выступать за «Барселону», сообщает Cadena Ser.

Полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Анхель</span> ди Мария хочет выступать за Барселону сообщает Cadena Ser. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб. В планы руководства «ПСЖ» расставание с ди Марией не входит, и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже неоднократно говорил ему об этом. Однако французский клуб в свою очередь заинтересован в услугах полузащитника сине-гранатовых Андре Гомеша. В испанском гранде в связи с этим надеются добиться рокировки игроков.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Футболист «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси»

СМИ: Футболист «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение о переходе в «Челси», несмотря на то, что футбольные клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов фунтов, сообщает Би-би-си.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп