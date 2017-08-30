СМИ: Футболист «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси»

Как отмечается, хавбек сборной Англии полагает, что «синие» планируют использовать его на правом фланге, а главная причина, по которой футболист хочет покинуть «Арсенал» — желание занимать позицию центрального полузащитника.

В материале утверждается, что 24-летний игрок предпочел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле», предложение от которого ожидается до завершения трансферного окна. Если переход не состоится, то Окслейд-Чемберлен останется в стане «канониров» до следующего лета, когда истекает срок его контракта.