СМИ: Футболист «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси»
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение о переходе в «Челси», несмотря на то, что футбольные клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов фунтов, сообщает Би-би-си.
Как отмечается, хавбек сборной Англии полагает, что «синие» планируют использовать его на правом фланге, а главная причина, по которой футболист хочет покинуть «Арсенал» — желание занимать позицию центрального полузащитника.
В материале утверждается, что 24-летний игрок предпочел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле», предложение от которого ожидается до завершения трансферного окна. Если переход не состоится, то
В прошлом сезоне Алекс
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