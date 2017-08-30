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30 августа 2017, 11:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение о переходе в «Челси», несмотря на то, что футбольные клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов фунтов, сообщает Би-би-си.

Как отмечается, хавбек сборной Англии полагает, что «синие» планируют использовать его на правом фланге, а главная причина, по которой футболист хочет покинуть «Арсенал» — желание занимать позицию центрального полузащитника.

В материале утверждается, что 24-летний игрок предпочел бы продолжить карьеру в «Ливерпуле», предложение от которого ожидается до завершения трансферного окна. Если переход не состоится, то Окслейд-Чемберлен останется в стане «канониров» до следующего лета, когда истекает срок его контракта.

В прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен сыграл 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 6 голов.

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