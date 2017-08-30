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30 августа 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эвертон» готов продать экс-футболиста «Локомотива» Ниассе за £10 млн

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» готов расстаться с бывшим нападающим московского «Локомотива» Байе Умаром Ниассе за 10 миллионов фунтов, сообщает Liverpool Echo.

Сенегальский форвард в первой половине прошлого сезона не попадал в основной состав «ирисок», которые зимой отдали его в аренду в «Халл Сити», где 27-летний форвард провел 17 матчей в премьер-лиге, забил 4 мяча.

По сведениям издания, «Эвертон» рассчитывает продать Ниассе за 10 миллионов фунтов и не рассматривает вариант с арендой. К футболисту проявляют интерес «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Ниассе выступал за «Локомотив» с июля 2014 по февраль 2016 года.

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