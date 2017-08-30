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30 августа 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Абденнур, согласовавший контракт с ФК «Зенит», перешел из «Валенсии» в «Марсель»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Футбольный клуб «Марсель» арендовал у «Валенсии» тунисского защитника Аймена Абденнура, сообщается на официальном сайте испанской команды.

Срок аренды 28-летнего игрока рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

Ранее в СМИ сообщалось, что Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в «Зенит» и договорился о контракте с санкт-петербургским клубом. Однако защитник в качестве приоритетного для себя варианта рассматривал переход именно в «Марсель» и ждал развязки в переговорах с «Валенсией», которые в итоге завершились успешно.

Абденнур перешел в «Валенсию» в 2015 году из «Монако». В общей сложности в составе «летучих мышей» он сыграл 43 матча. Ранее защитник также выступал за французскую «Тулузу», немецкий «Вердер» и тунисский «Этуаль дю Сахель». В активе Абденнура 57 игр и 2 гола за сборную Туниса.

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