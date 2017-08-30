СМИ: «Гент» отказался продавать футболиста Эсити в ЦСКА за €6,5 млн
ТАСС, 30 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА предлагал €6,5 млн за полузащитника бельгийского «Гента» Андерсона Эсити, но получил отказ. Об этом сообщает нигерийская газета Complete Sports.
По информации издания, «Гент» отказался продавать 23-летнего нигерийца, так как опасался не найти ему достойной замены до закрытия трансферного окна.
Однако бельгийский клуб готов продолжать переговоры, если предложение будет увеличено до €8,6 млн.
Контракт Эсити с «Гентом» рассчитан до 2020 года, до этого он выступал за португальские «Эшторил» и «Лейшойнш». В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча в чемпионате Бельгии. В активе полузащитника два матча за сборную Нигерии.
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