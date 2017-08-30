Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30838082/
30 августа 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Гент» отказался продавать футболиста Эсити в ЦСКА за €6,5 млн

ТАСС, 30 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА предлагал €6,5 млн за полузащитника бельгийского «Гента» Андерсона Эсити, но получил отказ. Об этом сообщает нигерийская газета Complete Sports.

По информации издания, «Гент» отказался продавать 23-летнего нигерийца, так как опасался не найти ему достойной замены до закрытия трансферного окна.

Однако бельгийский клуб готов продолжать переговоры, если предложение будет увеличено до €8,6 млн.

Контракт Эсити с «Гентом» рассчитан до 2020 года, до этого он выступал за португальские «Эшторил» и «Лейшойнш». В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча в чемпионате Бельгии. В активе полузащитника два матча за сборную Нигерии.

Гент
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Порядка 1,5 тысячи российских спортсменов сдали допинг-пробы в 2016 году

Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ

Сорокин: вопрос покупки российскими каналами прав на показ ЧМ-2018 решится до конца года

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в Загребе