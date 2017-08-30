Guardian: «Арсенал» отказался продавать Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» за €54 млн
ТАСС, 30 августа. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по покупке форварда Алексиса Санчеса. Об этом сообщает издание Guardian.
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По информации газеты, манкунианцы предложили за 28-летнего чилийца €54 млн, но «Арсенал» отказал, заявив, что позиция относительно трансфера Санчеса не изменилась — игрок не продается.
Санчес перешел в «Арсенал» летом 2014 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2018 года, по данным сайта Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €65 млн. Ранее нападающий выступал за итальянский «Удинезе» и испанскую «Барселону». В составе сборной Чили провел 115 матчей, забил 38 голов (лучший бомбардир в истории национальной команды).
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