Олег Саленко: Смолова все устраивает в России, а Ярмоленко захотел расти дальше

«ЯРМОЛЕНКО БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПОКИНУТЬ КИЕВ…»

— Как Вы относитесь к тому, что Андрей Ярмоленко перешел в «Боруссию» Дортмунд?

— Я давно был убежден, что ему пора уходить, и разговоры об этом велись достаточно долго. Жаль, что время потеряно, но что было, то было. Пусть пробует. Чемпионат Украины — это одно, там некоторые игры абсолютно проходные, а европейский уровень — совсем другое. Он перешел в немецкую бундеслигу, где нужно вкалывать и где не будет таких поблажек, как в Киеве. Мне очень любопытно посмотреть, как он себя зарекомендует в «Боруссии».

— На Ваш взгляд, перейти в зарубежный клуб его что-то вынудило или он действительно этого хотел сам?

— Ситуация сыграла определенную роль. «Динамо» вылетело из еврокубков, плюс украинский футбол упал настолько низко, что расти в такой среде стало невозможным. Единственное, что держало его в Киеве — так это зарплата, которая была большой. Но как футболист он зашел в тупик. И тут как раз наступает выбор: либо почивать на лаврах и получать зарплату, либо расти как футболист и получать зарплату.

Он выбрал второе и правильно сделал. Я ему, кстати, советовал уехать, даже если денег предложат меньше, чем в Киеве. На Украину он всегда сможет вернуться, а на Западе двери открыты временно. Если не успеешь, то потом будет поздно.

Добавлю еще и то, что для сборной Украины это будет тоже полезно, после Дортмунда он будет играть совершенно на другом уровне.

«СМОЛОВУ ПРЕДЛОЖИЛИ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ, НЕЖЕЛИ ЯРМОЛЕНКО…»

— Возникает вопрос: как теперь «Динамо» будет без самого лучшего форварда своей команды?

— Задача не из легких. Я думаю, они рассматривали вариант, что Ярмоленко рано или поздно уйдет, и у них должен быть план Б, что называется. В команде есть пара молодых интересных игроков. Хотя мне кажется, команда будет строиться по новому принципу. К примеру, «Реал» Мадрид без Роналду вроде играют неплохо. Но когда он выходит на замену, исход матча предопределен. И недавний матч с «Валенсией» — тому подтверждение.

— На Ваш взгляд, по своим игровым качествам Ярмоленко подходит немецкому футболу?

— У него хорошие скоростные данные, отличная удары обеими ногами. Окончательный вывод можно сделать, когда мы увидим несколько игр. Надо понять, в какой роли его будет использовать тренер «Боруссии». В Киеве куда его только ни ставили: то крайним нападающим, то полузащитником. Мое мнение: его надо пробовать в полузащите. Мне будет интересно посмотреть, как он приживется в команде новой для него страны, тем более, чемпионат уже идет полным ходом.

— В Дортмунд активно сватали российского игрока Федора Смолова, но почему-то он по-прежнему в «Краснодаре», а Ярмоленко взяли. Здесь есть какая-то связь?

— Наверное, Смолову предложили другие условия, нежели Ярмоленко. А может, Дортмунд посчитал, что Федя еще не готов. Ну и другая причина: все-таки в чемпионате России есть стабильная система, в отличие от украинского первенства. Сам Смолов играет в «Краснодаре» стабильно, и он, наверняка, думал о том, что в «Боруссии» он может и не заиграть. Так что, возможно, он просто побоялся. А Ярмоленко ничего не боится, к тому же возраст подталкивает к переменам. В противном случае двери в Европу для него закрылись бы окончательно.

«УКРАИНСКИЕ ИГРОКИ ГОТОВЫ ИДТИ НА ПОНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ, А РОССИЙСКИЕ — НЕТ…»

— Украинских игроков гораздо больше в Европе, чем российских. С чем это связано?

— Условия. Других объяснений я не вижу. Украинские футболисты готовы идти на понижение зарплат ради того, чтобы расти по футбольным меркам, российские игроки, видимо, не хотят уезжать, так как их все устраивает в России. Там и зарплаты, и места в основе. А ехать рисковать никто не хочет. Я прекрасно помню и себя, и свое поколение… Мы уезжали за рубеж, взяв билет в один конец.

А нынешние молодые люди считают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

— Это плохо?

— Наверное, да. Ведущие российские игроки должны уезжать. Это ведь элементарные вещи. Если ты понял, что перерос чемпионат — уезжай за границу.

Возьмите Аршавина. Он рискнул, поиграл пару лет, потом вернулся, и ничего. С ним все нормально. Разве он жалеет о прошлом? Не думаю.

«МАТЧ С “ДИНАМО”, СБОРНАЯ РОССИИ БУДЕТ ИГРАТЬ С ПОФИГИЗМОМ…»

— Сборная России будет играть с московским «Динамо». Что Вы об этом думаете?

— Ну я обалдел, если честно. Мне кажется, сборная должна искать спарринг партнера среди сборных. Я нигде в мире не видел, чтобы сборная команда играла с клубом. Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Играя с «Динамо», клубом, который занимает 11-е место в РФПЛ, разве можно подготовиться к чемпионату мира? Получается, это просто тренировочная игра. Самое печальное, что и игроки будут считать этот матч проходным и играть будут с полнейшим пофигизмом. Понимаете, если есть накал борьбы в матче, то и виден уровень игроков. Стасу Черчесову я бы посоветовал, чтобы он требовал от РФС, чтобы они находили себе достойных соперников, на которых можно обкатать игроков.

«В СБОРНОЙ УКРАИНЕ РУЛЯТ ДВА ИНОСТРАНЦА…»

— Как по-Вашему, кто сильнее на данный момент: сборная Украины или сборная России?

— После того, как Стас Черчесов взял сборную России, я пока не вижу стартового состава в коллективе. Идет постоянная ротация, и я вас уверяю: никто не скажет вам наверняка, кто будет играть на чемпионате мира. Тем более без отборочных игр ответить четко на ваш вопрос сложно. У украинской сборной будет два матча, которые покажут уровень. Это игра с турками и игра с исландцами. А у сборной России нет сейчас таких встреч, где она могла бы раскрыть полностью свой потенциал. Поэтому сравнить Украину и Россию мне тяжело.

— Но все-таки если брать по именам, индивидуальным характеристикам, то какая сборная сильнее?

— Все хорошие. Российские футболисты играют на родине, а украинские, по крайней мере достаточная часть, играет на западе, и многие там пропадают. Плюс сборной России в том, что Стас может постоянно наблюдать за своими игроками, а тренерский штаб Украины должен следить и за внутренним чемпионатом, и за теми, кто за рубежом. В этом смысле у России преимущество.

— У Андрея Шевченко нет серьезного тренерского опыта. Его назначение на пост главного тренера сборной Украины — это нормально?

— В сборной Украины рулят два иностранца — Рауль Рианчо и Мауро Тассотти. А «Шева» выполняет представительские функции и прислушивается к своим помощникам. Ну, и он учится, это хороший опыт. Пусть даже и такой.