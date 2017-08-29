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29 августа 2017, 16:57 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

«Ислочь» — БАТЭ. Матч чемпионата Беларуси перенесен на 18 сентября

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» удовлетворила ходатайство ФК БАТЭ об изменении даты проведения выездного матча 22-го тура чемпионата страны-2017 с «Ислочью».

Ассоциация Белорусская федерация футбола удовлетворила ходатайство ФК <span class=error>БАТЭ</span> об изменении даты проведения выездного матча 22-го тура чемпионата страны-2017 с <span class=error>Ислочью</span>. Увеличить
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Эта игра состоится в понедельник, 18 сентября, а не днем ранее, как изначально предусматривалось календарем. Стартовый свисток встречи, которую в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5», прозвучит в 19.45.

Причиной переноса является выступление дружины Александра Ермаковича в групповом раунде Лиги Европы-2017/18, отмечает официальный сайт БАТЭ. В четверг, 14 сентября, борисовчане стартуют в рамках квартета «Н» противостоянием в Белграде с местной «Црвеной Звездой».

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Минские «Крумкачы» сенсационно победили футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси по футболу

Минские «Крумкачы» сенсационно победили футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси по футболу

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Крумкачы » сенсационно обыграли 13-кратных чемпионов Беларуси футболистов БАТЭ 3:2 в 19-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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