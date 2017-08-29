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Эта игра состоится в понедельник, 18 сентября, а не днем ранее, как изначально предусматривалось календарем. Стартовый свисток встречи, которую в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5», прозвучит в 19.45.

Причиной переноса является выступление дружины Александра Ермаковича в групповом раунде Лиги Европы-2017/18, отмечает официальный сайт БАТЭ. В четверг, 14 сентября, борисовчане стартуют в рамках квартета «Н» противостоянием в Белграде с местной «Црвеной Звездой».