«Ислочь» — БАТЭ. Матч чемпионата Беларуси перенесен на 18 сентября
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» удовлетворила ходатайство ФК БАТЭ об изменении даты проведения выездного матча 22-го тура чемпионата страны-2017 с «Ислочью».
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Эта игра состоится в понедельник, 18 сентября, а не днем ранее, как изначально предусматривалось календарем. Стартовый свисток встречи, которую в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5», прозвучит в 19.45.
Причиной переноса является выступление дружины Александра Ермаковича в групповом раунде Лиги Европы-2017/18, отмечает официальный сайт БАТЭ. В четверг, 14 сентября, борисовчане стартуют в рамках квартета «Н» противостоянием в Белграде с местной «Црвеной Звездой».
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