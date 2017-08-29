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29 августа 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако».

Как сообщает официальный «Твиттер» французского клуба, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.

«Я очень рад быть здесь. Есть много прекрасных игроков в этой команде. Именно поэтому я выбрал «Монако», — сказал Йоветич.

По данным Transfermarkt Йоветич оценивается в € 10 млн. В прошлом сезоне форвард выступал в чемпионате Испании за «Севилью» на правах аренды. В 21 матче Примеры Йоветич отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Спартака».

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