Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года
Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако».
Как сообщает официальный «Твиттер» французского клуба, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.
«Я очень рад быть здесь. Есть много прекрасных игроков в этой команде. Именно поэтому я выбрал «Монако», — сказал Йоветич.
По данным Transfermarkt Йоветич оценивается в € 10 млн. В прошлом сезоне форвард выступал в чемпионате Испании за «Севилью» на правах аренды. В 21 матче Примеры Йоветич отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Спартака».
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