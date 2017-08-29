Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года

Как сообщает официальный «Твиттер» французского клуба, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.

«Я очень рад быть здесь. Есть много прекрасных игроков в этой команде. Именно поэтому я выбрал «Монако», — сказал Йоветич.

По данным Transfermarkt Йоветич оценивается в € 10 млн. В прошлом сезоне форвард выступал в чемпионате Испании за «Севилью» на правах аренды. В 21 матче Примеры Йоветич отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Спартака».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de <a href="https://twitter.com/sjovetic">@sjovetic</a> jusqu'en 2021 ! <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeToMonaco?src=hash">#WelcomeToMonaco</a> <a href="https://t.co/DQyDRtZah4">pic.twitter.com/DQyDRtZah4</a></p>— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/902516241335799808">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>