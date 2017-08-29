«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»
«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации специалиста, 29 августа Кейта должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €30 млн.
22-летний сенегалец провел в составе итальянского клуба 137 встреч. На счету игрока 31 гол и 27 результативных передач.
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