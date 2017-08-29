«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»

По информации специалиста, 29 августа Кейта должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €30 млн.

22-летний сенегалец провел в составе итальянского клуба 137 встреч. На счету игрока 31 гол и 27 результативных передач.