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29 августа 2017, 16:33 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»

«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации специалиста, 29 августа Кейта должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €30 млн.

22-летний сенегалец провел в составе итальянского клуба 137 встреч. На счету игрока 31 гол и 27 результативных передач.

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