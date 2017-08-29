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29 августа 2017, 17:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Австрийский защитник Кевин Виммер перешел из «Тоттенхэма» в «Сток Сити»

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Английские «Сток Сити» и «Тоттенхэм» договорились о переходе в стан «гончаров» 24-летнего австрийского защитника Кевина Виммера, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из города Сток-он-Трент.

Футболист подписал пятилетний контракт. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов стерлингов.

Виммер выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей за команду в различных турнирах.

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