Австрийский защитник Кевин Виммер перешел из «Тоттенхэма» в «Сток Сити»

Экс-форвард сборной России и Украины Олег Саленко в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о переходе Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию», рассказал, почему на месте украинского форварда не оказался, например Федор Смолов, а также — в отличие от многих — решился ответить на вопрос, кто же круче: сборная Украины или сборная России.