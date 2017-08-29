Ничего нового. Арсен Венгер перестал удивлять
Одна из самых актуальных тем старта сезона — провальная игра «Арсенала».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Есть ощущение, что
Игроки плохо возвращаются в оборону
Шесть из восьми мячей «Арсенал» пропустил в результате быстрых атак соперника. И «Лестер», и «Сток», и, разумеется, «Ливерпуль» контратаковать любят и умеют. В этом смысле канонирам не повезло. 57 раз соперники быстро переходили центр поля и 14 подобных атак завершили ударами. Игра по схеме с тремя центральными защитниками не помогла Венгеру навести порядок в у своих ворот.
Через правый фланг «канониров» прошли 4 голевые атаки соперников. В матче со «Сток Сити» и «Ливерпулем» справа действовал
Оставшиеся два мяча были пропущены со стандартов, а именно с угловых. Столько же лондонцы забили после розыгрышей мяча с угла поля, но, когда нет результата, вспоминаются больше негативные моменты.
Провалы по ходу матча
Худший отрезок — начало второго тайма. В период с 45 по 60 минуту «Арсенал» пропустил 3 мяча и ни одного не забил. Если быть точным, то на 10 минут начала 2 тайма — с 47 по 57 — пришлись 3 гола. От «Лестера» пропустили на 56, от «Стока» на 47 и от «Ливерпуля» — на 57. Видимо, игроки так реагируют на слова своего тренера в раздевалке. Они их не вдохновляют, а наоборот — выбивают из колеи.
Второй по провальности отрезок — с 15 по 30 минуту, в котором Чех и команда пропустили 2 безответных мяча. В игре с «Лестером» на 29 минуте, с «Ливерпулем» на 17.
Соло Гранита Джаки
Самым активным у «Арсенала» является Гранит Джака. Опорный полузащитник успевает делать всё — помогать партнерам забивать и пропускать. Албанец поучаствовал во всех 4 голевых атаках лондонцев, но в то же время совершил 4 результативные ошибки. Второй показатель никак не красит опорного полузащитника, отвечающего в большей степени за разрушение.
Проблемы в атаке
На «Энфилде» случилось невиданное дело. Чтобы команда Арсена Венгера за 90 минут не нанесла ни точного удара? Раньше это казалось невозможным. И ведь «Ливерпуль» не самая защищающаяся команда, согласитесь. Тем не менее, гости ни разу не побеспокоили Кариуса — 8 ударов, 0 в створ.
Не до конца адаптировался в новом для себя чемпионате Ляказетт. Да, в первом туре он забил и отыграл весь матч. Но во втором — вышел в старте, но не забил и был заменен. А в третьем — и вовсе появился на поле со скамейки и ничего при этом не показал.
Уже давно хочет уйти Алексис Санчес. В последнем матче он впервые в сезоне вышел на поле, старался, но чилийцу приходилось тяжело. На фоне такого «Арсенала» сложно выделиться в лучшую сторону.
И невовремя впал в спячку Месут Озил. Критиковать немца за безволие и нежелание играть в футбол без мяча уже даже
Вопросы, которые могли возникнуть по ходу
Ну что, узнали
Остались еще оптимисты, которые продолжают верить отговоркам Венгера? Думается, что сейчас их намного меньше, чем еще месяц назад.
Эльвин Керимов
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter