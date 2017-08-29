Все очень плохо. Легионеры, у которых не все хорошо

Никита Корзун

22-летний опорник киевского «Динамо» наверняка скучает по играм в основном составе клуба. В текущем сезоне Корзун выходил на замену лишь в трех играх. В матче с «Карпатами» (5:0) Александр Хацкевич доверил своему земляку все 90 минут. Но это лишь единичный случай. До этого полноценный поединок за «Динамо» игрок проводил лишь 29 октября 2016 года. Примечательно, что и тогда в соперниках значилась команда из Львова. Пока сумасшедшая конкуренция не позволяет Никите часто попадать в заявку киевлян.



Сергей Черник

Новый сезон во Франции экс-голкипер БАТЭ начинает во втором дивизионе. За вылетом команды из элиты кипер наблюдал с лавки запасных. После критики главного тренера Черник изредка выходил на поле. Последний проведенный матч в чемпионате датируется 18 марта. Однако болельщики не бросают в обиду вратаря, а всячески поддерживают, сходясь во мнении, что «Черник в 15 матчах сделал для “Нанси” больше, чем Ассембе в течение пяти лет». На прошлой неделе Черник все же вернулся в рамку и помог команде пробиться в 1/16 финала Кубка страны.

Антон Путило

Путило несколько месяцев тренировался с минским «Торпедо», а на протяжении полугода оставался без игровой практики. Из «Газиантепспора» — прошлого места работы — футболист уходил громко. Долгий простой породил множество слухов о возможном продолжении карьеры Путило: перволиговое «Торпедо», брестское «Динамо», «Актобе»… Две недели назад сага с поиском нового клуба завершилась. Футболист вернулся в Турцию. Правда, новый клуб играет лишь в местном Д2. В дебютной встрече за «Анкарагюджю» полузащитник отметился эффектным голом. В новом сезоне команда провела три поединка и добыла два балла. Пока «Анкарагюджю» занимает предпоследнее, 17-е, место в лиге.



Егор Филипенко

В межсезонье в «Маккаби» из Тель-Авива сменился главный тренер. Команду возглавил сын Йохана Круиффа Йорди. В Израиле рассказывали, что голландский специалист уже заготовил для белорусского защитника место в составе. Однако Филипенко заработал обидное повреждение. Футболист до сих пор набирает кондиции. После двух туров «Маккаби» располагается на седьмом месте в таблице чемпионата Израиля. Отсутствие игровой практики не смутило Игоря Криушенко — Филипенко получил вызов на очередной сбор национальной команды. Возможно, после возвращения из Люксембурга у Егора пойдут дела успешнее. Чего мы ему и желаем.



Александр Гутор

После вылета «Оренбурга» из российской премьер-лиги белорусский голкипер перебрался в «Тосно», который вышел в элитный дивизион. В минувшем сезоне Гутор принимал участие в 12 матчах. В новой команде белорус пока не попадает в заявку. Вратарь все еще восстанавливается после травмы.



Валерий Фомичев

В июне рыжеволосый голкипер из жодинского «Торпедо» за 250 тысяч долларов перебрался в казахстанский «Ордабасы». Дебютировать в новой команде или хотя бы попасть на лавку запасных Фомичеву пока не удается. На данный момент в «Ордабасы» имеются четыре голкипера. А главный тренер Алексей Петрушин отдает предпочтение 32-летнему Алмату Бекбаеву.