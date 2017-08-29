Все очень плохо. Легионеры, у которых не все хорошо
Рассказываем о белорусских легионерах, которые в последнее время перестали нас радовать.
Никита Корзун
22-летний опорник киевского «Динамо» наверняка скучает по играм в основном составе клуба. В текущем сезоне Корзун выходил на замену лишь в трех играх. В матче с «Карпатами» (5:0) Александр Хацкевич доверил своему земляку все 90 минут. Но это лишь единичный случай. До этого полноценный поединок за «Динамо» игрок проводил лишь 29 октября 2016 года. Примечательно, что и тогда в соперниках значилась команда из Львова. Пока сумасшедшая конкуренция не позволяет Никите часто попадать в заявку киевлян.
Сергей Черник
Новый сезон во Франции
Антон Путило
Путило несколько месяцев тренировался с минским «Торпедо», а на протяжении полугода оставался без игровой практики. Из «Газиантепспора» — прошлого места работы — футболист уходил громко. Долгий простой породил множество слухов о возможном продолжении карьеры Путило: перволиговое «Торпедо», брестское «Динамо», «Актобе»… Две недели назад сага с поиском нового клуба завершилась. Футболист вернулся в Турцию. Правда, новый клуб играет лишь в местном Д2. В дебютной встрече за «Анкарагюджю» полузащитник отметился эффектным голом. В новом сезоне команда провела три поединка и добыла два балла. Пока «Анкарагюджю» занимает предпоследнее, 17-е, место в лиге.
Егор Филипенко
В межсезонье в «Маккаби» из
Александр Гутор
После вылета «Оренбурга» из российской
Валерий Фомичев
В июне рыжеволосый голкипер из жодинского «Торпедо» за 250 тысяч долларов перебрался в казахстанский «Ордабасы». Дебютировать в новой команде или хотя бы попасть на лавку запасных Фомичеву пока не удается. На данный момент в «Ордабасы» имеются четыре голкипера. А главный тренер Алексей Петрушин отдает предпочтение 32-летнему Алмату Бекбаеву.
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