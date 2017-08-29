«Боруссия» дозаявила Ярмоленко на матчи Бундеслиги под 9-м номером
Дортмундская «Боруссия» дозаявила нападающего Андрея Ярмоленко на матчи Бундеслиги, сообщает официальный сайт лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Украинца внесли в заявку клуба под девятым номером, и он сможет сыграть уже 9 сентября в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом».
Контракт с
В текущем сезоне украинской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter