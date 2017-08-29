«Боруссия» дозаявила Ярмоленко на матчи Бундеслиги под 9-м номером

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Украинца внесли в заявку клуба под девятым номером, и он сможет сыграть уже 9 сентября в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом».

Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан 28 августа сроком на четыре года. В СМИ ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего игрока за € 25 млн.