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29 августа 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» дозаявила Ярмоленко на матчи Бундеслиги под 9-м номером

Дортмундская «Боруссия» дозаявила нападающего Андрея Ярмоленко на матчи Бундеслиги, сообщает официальный сайт лиги.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> <span class=error>дозаявила</span> нападающего Андрея Ярмоленко на матчи <span class=error>Бундеслиги</span> сообщает официальный сайт лиги. Увеличить
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Украинца внесли в заявку клуба под девятым номером, и он сможет сыграть уже 9 сентября в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом».

Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан 28 августа сроком на четыре года. В СМИ ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего игрока за € 25 млн.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Ярмоленко принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Боруссия Д
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