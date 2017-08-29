Михаил Бакаев официально покинул «Кайрат»
По соглашению сторон, Михаил Бакаев покидает футбольный клуб «Кайрат».
Полузащитник присоединился к «Кайрату» в 2014 году и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны. В составе алматинского клуба Михаил провёл свыше 137 матчей, забив два гола.
В текущем сезоне полузащитник из 25 сыгранных матчей, принял участие в 17-ти. Свою карьеру Михаил продолжит в футболке махачкалинского «Анжи».
Футбольный клуб «Кайрат» благодарит Михаила за успешно проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере.
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