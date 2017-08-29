«Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Вест Бромвича» Эванса

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Лестера» предлагает за 29-летнего футболиста «Вест Бромвича» £ 23 млн (около € 24,8 млн).



Кроме того, ранее в услугах Эванса был заинтересован «Манчестер Сити», который предлагал около £ 18 млн (€ 19,4 млн), но руководство «Вест Бромвича» тогда дало понять, что защитник продан не будет.

В прошлом сезоне защитник провёл в АПЛ 31 матч и забил два мяча.