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29 августа 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Вест Бромвича» Эванса

«Арсенал» выражает заинтересованность в приобретении защитника «Вест Бромвич Альбион» Джонни Эванса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Лестера» предлагает за 29-летнего футболиста «Вест Бромвича» £ 23 млн (около € 24,8 млн).

Кроме того, ранее в услугах Эванса был заинтересован «Манчестер Сити», который предлагал около £ 18 млн (€ 19,4 млн), но руководство «Вест Бромвича» тогда дало понять, что защитник продан не будет.

В прошлом сезоне защитник провёл в АПЛ 31 матч и забил два мяча.

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