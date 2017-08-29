Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу перехода
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что не контактировал с российскими клубами по вопросу возможного перехода. Об этом Нойштедтер заявил журналистам.
В текущее межсезонье неоднократно появлялась информация о возможном переходе Нойштедтера в московский «Спартак».
«Пока никакого контакта не было», — сказал Нойштедтер.
Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в
Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке».
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