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29 августа 2017, 15:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу перехода

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что не контактировал с российскими клубами по вопросу возможного перехода. Об этом Нойштедтер заявил журналистам.

В текущее межсезонье неоднократно появлялась информация о возможном переходе Нойштедтера в московский «Спартак».

«Пока никакого контакта не было», — сказал Нойштедтер.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций — 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке».

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