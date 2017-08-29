Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу перехода

В текущее межсезонье неоднократно появлялась информация о возможном переходе Нойштедтера в московский «Спартак».

«Пока никакого контакта не было», — сказал Нойштедтер.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций — 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке».