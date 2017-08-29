Неймар посоветовал соотечественнику не переходить в «Барселону»
Экс-форвард «Барселоны» Неймар, который в летнее межсезонье перешёл в «ПСЖ», посоветовал футболисту «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не переходить в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает бразильское издание Estadao.
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По информации издания, Неймар сказал своему соотечественнику, выступающему в составе мерсисайдцев, что он не пожалеет, если останется в клубе.
Неймар в летнее межсезонье покинул каталонский клуб и перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн.
Напомним, к бразильскому полузащитнику «Ливерпуля» проявляет интерес «Барселона». Сообщалось, что игрок согласился на переход в каталонский клуб, однако руководство английского клуба отказалось отпускать игрока.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Неймар отговорил другого своего соотечественника, Луана, от перехода из «Гремио» в московский «Спартак».
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