Неймар посоветовал соотечественнику не переходить в «Барселону»

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По информации издания, Неймар сказал своему соотечественнику, выступающему в составе мерсисайдцев, что он не пожалеет, если останется в клубе.

Неймар в летнее межсезонье покинул каталонский клуб и перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн.

Напомним, к бразильскому полузащитнику «Ливерпуля» проявляет интерес «Барселона». Сообщалось, что игрок согласился на переход в каталонский клуб, однако руководство английского клуба отказалось отпускать игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Неймар отговорил другого своего соотечественника, Луана, от перехода из «Гремио» в московский «Спартак».