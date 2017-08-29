«Ордабасы» и «Акжайык» оштрафованы из-за поведения болельщиков

Повестка дня: Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.



Премьер-Лига



XXIV тур



«Иртыш» — «Кайсар»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).



«Ордабасы» — «Атырау»



— В соответствии с пунктом 1 ст. 138 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) тенге» — за использование зрителями пиротехнических изделий.



«Акжайык» — «Актобе»



— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями после окончания матча ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес официального лица матча.

XXV тур



«Тараз» — «Иртыш»



— За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (размещение рекламных баннеров, утвержденных ПФЛК, не на положенном расстоянии от игрового поля) применить к футбольному клубу «Тараз» санкцию — замечание.



Первая Лига



XVII тур



«Каспий» — «Кайрат А»



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Каспий» А. Набиханова на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации А. Набиханова определить 13 августа 2017 года.

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кайрат А» И. Караваева на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации И. Караваева определить 13 августа 2017 года.



Вторая лига



XX тур



«Шахтер М» — СДЮШОР № 7



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Шахтер (мол.)» Е. Алишаускаса на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол. Сроком начала дисквалификации Е. Алишаускаса определить 19 августа 2017 года.



«Ордабасы М» — «Актобе М»



— В соответствии со ст.91 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за задержку установленного времени начала матча в связи с опозданием машин и персонала медицинской службы.



«Акжайык М» — «Астана М»



— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка).



«Рузаевка» — «Кайрат М»



— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Рузаевка» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка).



XXI тур



«Актобе М» — «Иртыш М»



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Актобе (мол.)» И. Петренко на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол с помощью умышленной игры рукой. Сроком начала дисквалификации И. Петренко определить 26 августа 2017 года.

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш (мол.)» Д. Маруа на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол с помощью умышленной игры рукой. Сроком начала дисквалификации Д. Маруа определить 26 августа 2017 года.

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).



Первенство среди молодежных команд,

Футбольных центров и Академий



Команды не старше 1999 г. р.



«Иртыш» — «Актобе»



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш» Ж. Бисембаева на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Ж. Бисембаева определить 10 августа 2017 года.

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш» Б. Кудайбердинова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Б. Кудайбердинова определить 10 августа 2017 года.

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Иртыш» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).



Команды не старше 2000 г. р.



«Тобол» — «Костанай»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Тобол» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 6 игроками предупреждений).



Команды не старше 2002 г. р.



«Ордабасы» — «Окжетпес»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).



«Каспий» — «Тобол»



— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать помощника тренера футбольного клуба «Каспий» Д. Боранбаева на два матча и согласно ст. 134 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неспортивное поведение. Сроком начала дисквалификации Д. Боранбаева определить 10 августа 2017 года.