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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30832469/
29 августа 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» и «Акжайык» оштрафованы из-за поведения болельщиков

На состоявшемся 29-го августа заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК приняты следующие решения.

Повестка дня: Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.

Премьер-Лига

XXIV тур

«Иртыш» — «Кайсар»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайсар» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

«Ордабасы» — «Атырау»

— В соответствии с пунктом 1 ст. 138 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) тенге» — за использование зрителями пиротехнических изделий.

«Акжайык» — «Актобе»

— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями после окончания матча ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес официального лица матча.

XXV тур

«Тараз» — «Иртыш»

— За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (размещение рекламных баннеров, утвержденных ПФЛК, не на положенном расстоянии от игрового поля) применить к футбольному клубу «Тараз» санкцию — замечание.

Первая Лига

XVII тур

«Каспий» — «Кайрат А»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Каспий» А. Набиханова на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации А. Набиханова определить 13 августа 2017 года.
— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кайрат А» И. Караваева на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации И. Караваева определить 13 августа 2017 года.

Вторая лига

XX тур

«Шахтер М» — СДЮШОР № 7

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Шахтер (мол.)» Е. Алишаускаса на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол. Сроком начала дисквалификации Е. Алишаускаса определить 19 августа 2017 года.

«Ордабасы М» — «Актобе М»

— В соответствии со ст.91 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за задержку установленного времени начала матча в связи с опозданием машин и персонала медицинской службы.

«Акжайык М» — «Астана М»

— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка).

«Рузаевка» — «Кайрат М»

— В соответствии со ст.115 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Рузаевка» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка).

XXI тур

«Актобе М» — «Иртыш М»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Актобе (мол.)» И. Петренко на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол с помощью умышленной игры рукой. Сроком начала дисквалификации И. Петренко определить 26 августа 2017 года.
— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш (мол.)» Д. Маруа на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол с помощью умышленной игры рукой. Сроком начала дисквалификации Д. Маруа определить 26 августа 2017 года.
— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

Первенство среди молодежных команд,
Футбольных центров и Академий

Команды не старше 1999 г. р.

«Иртыш» — «Актобе»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш» Ж. Бисембаева на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Ж. Бисембаева определить 10 августа 2017 года.
— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш» Б. Кудайбердинова на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Б. Кудайбердинова определить 10 августа 2017 года.
— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Иртыш» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).

Команды не старше 2000 г. р.

«Тобол» — «Костанай»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Тобол» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 6 игроками предупреждений).

Команды не старше 2002 г. р.

«Ордабасы» — «Окжетпес»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).

«Каспий» — «Тобол»

— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать помощника тренера футбольного клуба «Каспий» Д. Боранбаева на два матча и согласно ст. 134 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неспортивное поведение. Сроком начала дисквалификации Д. Боранбаева определить 10 августа 2017 года.

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