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29 августа 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мбаппе рассказал Рабио, что сегодня подпишет контракт с ПСЖ

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал партнёру по сборной Франции Адриену Рабио, что сегодня, 29 августа, подпишет контракт с «ПСЖ».

Нападающий Монако <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> рассказал партнёру по сборной Франции <span class=error>Адриену</span> <span class=error>Рабио</span> что сегодня 29 августа подпишет контракт с <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Об этом Рабио поведал в интервью Le Parisien.

«Общались ли мы с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что переходит в «ПСЖ» и должен подписать контракт во вторник. Это хорошая новость для клуба. Килиан молодой игрок, но уже зрелый, с огромным потенциалом и подходит команде. Кроме того, он из парижского региона, это не последний фактор для «ПСЖ», — сказал Рабио.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе прошёл медосмотр для «ПСЖ».

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