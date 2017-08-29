Мбаппе рассказал Рабио, что сегодня подпишет контракт с ПСЖ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом Рабио поведал в интервью Le Parisien.

«Общались ли мы с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что переходит в «ПСЖ» и должен подписать контракт во вторник. Это хорошая новость для клуба. Килиан молодой игрок, но уже зрелый, с огромным потенциалом и подходит команде. Кроме того, он из парижского региона, это не последний фактор для «ПСЖ», — сказал Рабио.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе прошёл медосмотр для «ПСЖ».