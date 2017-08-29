Мбаппе рассказал Рабио, что сегодня подпишет контракт с ПСЖ
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал партнёру по сборной Франции Адриену Рабио, что сегодня, 29 августа, подпишет контракт с «ПСЖ».
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Об этом Рабио поведал в интервью Le Parisien.
«Общались ли мы с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что переходит в «ПСЖ» и должен подписать контракт во вторник. Это хорошая новость для клуба. Килиан молодой игрок, но уже зрелый, с огромным потенциалом и подходит команде. Кроме того, он из парижского региона, это не последний фактор для «ПСЖ», — сказал Рабио.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе прошёл медосмотр для «ПСЖ».
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