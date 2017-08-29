«Монако» может потратить € 35 млн за покупку В. Карвалью в случае ухода Фабиньо

Если переход во французкий клуб состоится, то на его место монегаски могут приобрести полузащитника Вильяма Карвалью, права на которого принадлежат «Спортингу».

L’Equipe сообщает, что за 25-летнего португальца «Монако» может заплатить € 35 млн, плюс ещё € 6 млн в виде бонусов. Трансферное окно закрывается 31 августа.

Вильям Карвалью является воспитанником «Спортинга». Контракт хавбека с лиссабонцами действует до лета 2020 года.