«Монако» может потратить € 35 млн за покупку В. Карвалью в случае ухода Фабиньо
«Монако» нашёл замену Фабиньо, который входит в сферу интересов «ПСЖ».
Если переход во французкий клуб состоится, то на его место монегаски могут приобрести полузащитника Вильяма Карвалью, права на которого принадлежат «Спортингу».
L’Equipe сообщает, что за 25-летнего португальца «Монако» может заплатить € 35 млн, плюс ещё € 6 млн в виде бонусов. Трансферное окно закрывается 31 августа.
Вильям Карвалью является воспитанником «Спортинга». Контракт хавбека с лиссабонцами действует до лета 2020 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter