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29 августа 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» сделает предложение «Арсеналу» по Алексису Санчесу

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес нужен «Манчестер Сити».

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> нужен Манчестер Сити. Увеличить
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Как сообщает Sky Sports, на этой неделе «горожане» сделают предложение лондонцам. Отметим, что трансферное окно закрывается 31 августа.

Согласно информации источника, «Манчестер Сити» готов включить в сделку полузащитника Рахима Стерлинга. 22-летний англичанин был куплен у «Ливерпуля» летом 2015 года за € 62,5 млн.

По данным чилийских СМИ, Алексис Санчес попросил отпустить его из расположения сборной Чили, чтобы уладить вопрос касательно своего будущего. Контракт 28-летнего футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.

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