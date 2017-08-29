«Манчестер Сити» сделает предложение «Арсеналу» по Алексису Санчесу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Sky Sports, на этой неделе «горожане» сделают предложение лондонцам. Отметим, что трансферное окно закрывается 31 августа.

Согласно информации источника, «Манчестер Сити» готов включить в сделку полузащитника Рахима Стерлинга. 22-летний англичанин был куплен у «Ливерпуля» летом 2015 года за € 62,5 млн.

По данным чилийских СМИ, Алексис Санчес попросил отпустить его из расположения сборной Чили, чтобы уладить вопрос касательно своего будущего. Контракт 28-летнего футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.