«Вильярреал» может отыграться на «Астане», или что нужно знать о последних неудачах «субмарины»

Правда, реабилитация может наступить и раньше, если 10 сентября в рамках третьего тура «субмарина» на своем поле обыграет «Бетис». Сейчас в пассиве «Вильярреала» два поражения. И после двух туров он занимает предпоследнее, 19-е место в таблице. Причем за 180 минут «подводники» не забили ни одного гола, при этом в свои ворота пропустили четыре мяча.

На сегодняшний день «Вильярреал» выглядит растерянным. Плюс из-за травм на длительное время потерял двух основных вратарей — Андреса Фернандеса и Серхио Асенхо. В распоряжении Франа Эскрибы остался только 33-летний Мариано Барбоса. Аргентинец в прошлом сезоне не провел ни одной игры, а сейчас его просто вынуждены использовать. Правда, до конца трансферного окна испанская команда намерена арендовать Альфонса Ареола из ПСЖ.

Ранее «Вильярреал» потерял и полузащитника Роберто Сориано, одного из лучших своих игроков по итогам сезона-2016/2017. Итальянец травмировал колено на тренировке и пропустит примерно три недели.

Насколько эти потери пойдут в плюс для «Астаны», трудно предположить. Поскольку может случиться и так, что «субмарина» элементарно отыграется на казахстанском чемпионе за все последние неудачи. Другое дело, что прежде безвыигрышные серии у «субмарины» всегда были продолжительными.

Многие в Казахстане ошибочно считают, что «Вильярреал» уже не та команда, когда при тренере Марселино удачно выступала в чемпионате и громила «Астану» в обоих матчах (общий счет 7:0). Напротив, новому специалисту Франу Эскрибе довелось сохранить наследство Марселино и умело ввести в состав некоторых новичков. К тому же клуб стал играть более зрелищно и эмоционально, а в прошлом чемпионате финишировал на пятом месте, пропустив вперед только «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Севилью».

Поначалу к Франу Эскрибе очень настороженно относились болельщики «Вильярреала». Ведь специалист, в общем-то, был неизвестный. Только с 2012 года начал работать главным тренером (до этого являлся ассистентом в некоторых испанских клубах). И с переменным успехом провел время в «Эльче» и «Хетафе». Если первую команду вывел в Примеру в 2013 году, то «Хетафе» при нем вылетел в Сегунду в прошлом сезоне. В том же году «Вильярреал» под его руководством провалился в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Монако» (1:2, 0:1). После этого сразу заговорили о странном решении руководства назначить главным тренером Эскрибе. Но сезон показал обратное. Команда начала чемпионат с беспроигрышной серии из девяти матчей. А Фран показал себя хорошим мотиватором и тактиком, умеющим также доверять молодым футболистам.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 -:- Вильярреал Астана

Тот же Мануэль Тригерос выдал отличный сезон. Провел 37 игр, в которых забил пять мячей, став, пожалуй, самым лучшим футболистом команды.

Молодой Родриго начал прибавлять от матча к матчу и, соответственно, чаще играть с первых минут. Если полузащитник продолжит прогрессировать, то не засидится в «субмарине». Также и Альваро Гонсалес стал больше получать игровой практики, чем это было при Марселино. 23 матча — неплохой показатель для бывшего резервиста, ставшего оплотом обороны. Погрешности в его игре и сегодня есть, но действует в целом неплохо.

Роберто Сориано очень органично влился в команду в прошлом году. В 43 матчах забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Именно его и не хватало «Вильярреалу» на старте нынешнего сезона. Но как вернется в строй, команда Франа Эскрибы заиграет более уверенно. Правда, не хотелось бы, чтобы его возвращение пришлось на матч с «Астаной».

Обычно «Вильярреал» серьезно настраивается на топ-матчи против «Атлетико», «Валенсии», «Реала» и «Барселоны». С аутсайдерами играет не всегда удачно. Не исключено, что может недооценить и команду Станимира Стойлова, памятуя о прогулочных играх против нее в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/2015. Однако неудачное начало сезона может заставить «подводников» собраться.

Ну и не пройдем мимо трансферной политики клуба этим летом. Из самых значимых отметим аренду у «Милана» колумбийского форварда Карлоса Бакка. Его аренда обошлась «подводникам» в 2,5 миллиона евро. Он пришел на место Роберто Сольдадо, перебравшегося в «Фенербахче» за пять миллионов евро. Из «Малаги» за 12 миллионов евро был куплен испанский полузащитник Пабло Форнальс. За 14 миллионов из «Спортинга» в «Вильярреал» перешел португальский защитник Рубен Семеду. 15 миллионов евро стоил «подводникам» трансфер турецкого нападающего Энеса Унала из «Манчестер Сити».

Из продаж стоит отметить отъезд аргентинского защитника Матео Мусаккьо в «Милан» за 18 миллионов евро.

«Астане» и не снились такие трансферы, что уже делает разницу в классе команд. Однако у северян есть Станимир Стойлов, умеющий мотивировать игроков на важные матчи. Посмотрим, что он придумает к 14 сентября.

Отметим, что именно в этот день «Вильярреал» примет «Астану» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы. Все домашние матчи казахстанского клуба будут начинаться в 21:00 по столичному времени, их покажет телеканал Qazsport.