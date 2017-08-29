«Вильярреал» может отыграться на «Астане», или что нужно знать о последних неудачах «субмарины»
14 сентября «Астана» гостевым матчем против «Вильярреала» стартует в групповой стадии Лиги Европы. Испанский клуб неудачно начал национальный чемпионат, вследствие чего попытается реабилитироваться перед болельщиками в ближайшей еврокубковой встрече, передает корреспондент Vesti.kz.
Правда, реабилитация может наступить и раньше, если 10 сентября в рамках третьего тура «субмарина» на своем поле обыграет «Бетис». Сейчас в пассиве «Вильярреала» два поражения. И после двух туров он занимает предпоследнее, 19-е место в таблице. Причем за 180 минут «подводники» не забили ни одного гола, при этом в свои ворота пропустили четыре мяча.
На сегодняшний день «Вильярреал» выглядит растерянным. Плюс
Ранее «Вильярреал» потерял и полузащитника Роберто Сориано, одного из лучших своих игроков по итогам сезона-2016/2017. Итальянец травмировал колено на тренировке и пропустит примерно три недели.
Насколько эти потери пойдут в плюс для «Астаны», трудно предположить. Поскольку может случиться и так, что «субмарина» элементарно отыграется на казахстанском чемпионе за все последние неудачи. Другое дело, что прежде безвыигрышные серии у «субмарины» всегда были продолжительными.
Многие в Казахстане ошибочно считают, что «Вильярреал» уже не та команда, когда при тренере Марселино удачно выступала в чемпионате и громила «Астану» в обоих матчах (общий счет 7:0). Напротив, новому специалисту Франу Эскрибе довелось сохранить наследство Марселино и умело ввести в состав некоторых новичков. К тому же клуб стал играть более зрелищно и эмоционально, а в прошлом чемпионате финишировал на пятом месте, пропустив вперед только «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Севилью».
Поначалу к Франу Эскрибе очень настороженно относились болельщики «Вильярреала». Ведь специалист, в
Тот же Мануэль Тригерос выдал отличный сезон. Провел 37 игр, в которых забил пять мячей, став, пожалуй, самым лучшим футболистом команды.
Молодой Родриго начал прибавлять от матча к матчу и, соответственно, чаще играть с первых минут. Если полузащитник продолжит прогрессировать, то не засидится в «субмарине». Также и Альваро Гонсалес стал больше получать игровой практики, чем это было при Марселино. 23 матча — неплохой показатель для бывшего резервиста, ставшего оплотом обороны. Погрешности в его игре и сегодня есть, но действует в целом неплохо.
Роберто Сориано очень органично влился в команду в прошлом году. В 43 матчах забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Именно его и не хватало «Вильярреалу» на старте нынешнего сезона. Но как вернется в строй, команда Франа Эскрибы заиграет более уверенно. Правда, не хотелось бы, чтобы его возвращение пришлось на матч с «Астаной».
Обычно «Вильярреал» серьезно настраивается на
Ну и не пройдем мимо трансферной политики клуба этим летом. Из самых значимых отметим аренду у «Милана» колумбийского форварда Карлоса Бакка. Его аренда обошлась «подводникам» в 2,5 миллиона евро. Он пришел на место Роберто Сольдадо, перебравшегося в «Фенербахче» за пять миллионов евро. Из «Малаги» за 12 миллионов евро был куплен испанский полузащитник Пабло Форнальс. За 14 миллионов из «Спортинга» в «Вильярреал» перешел португальский защитник Рубен Семеду. 15 миллионов евро стоил «подводникам» трансфер турецкого нападающего Энеса Унала из «Манчестер Сити».
Из продаж стоит отметить отъезд аргентинского защитника Матео Мусаккьо в «Милан» за 18 миллионов евро.
«Астане» и не снились такие трансферы, что уже делает разницу в классе команд. Однако у северян есть Станимир Стойлов, умеющий мотивировать игроков на важные матчи. Посмотрим, что он придумает к 14 сентября.
Отметим, что именно в этот день «Вильярреал» примет «Астану» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы. Все домашние матчи казахстанского клуба будут начинаться в 21:00 по столичному времени, их покажет телеканал Qazsport.
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