В «Валенсии» исключили возможный уход Гарая
«Валенсия» не намерена расставаться с защитником Эсекьелем Гараем.
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Об этом пишет Football Espana. По данным источника, главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль лично потребовал от руководства не продавать аргентинца, которого считает ключевым игроком.
После прихода в команду Габриэля Паулисты и Джейсона Мурильо заговорили о возможном уходе 31-летнего Гарая, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Ювентус», однако после травмы защитника Рубена Везу вариант, при котором Гарай мог бы уйти, отпал.
Контракт Гарая с «Валенсией» действует до лет 2020 года.
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