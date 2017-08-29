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29 августа 2017, 12:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Валенсии» исключили возможный уход Гарая

«Валенсия» не намерена расставаться с защитником Эсекьелем Гараем.

Валенсия не намерена расставаться с защитником Эсекьелем <span class=error>Гараем</span>. Увеличить
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Об этом пишет Football Espana. По данным источника, главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль лично потребовал от руководства не продавать аргентинца, которого считает ключевым игроком.

После прихода в команду Габриэля Паулисты и Джейсона Мурильо заговорили о возможном уходе 31-летнего Гарая, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Ювентус», однако после травмы защитника Рубена Везу вариант, при котором Гарай мог бы уйти, отпал.

Контракт Гарая с «Валенсией» действует до лет 2020 года.

Валенсия
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