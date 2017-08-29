Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем?
Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.
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Трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» — один из тех, что обсуждаются годами, но при этом с каждым днём становится всё более нереалистичными. Так устроен современный трансферный рынок: если тебя ведут больше года, за это время успевает вырасти не только Килиан Мбаппе, но даже и «новый Мбаппе».
Сумасшествие? Конечно. Игроки старше 25 фактически становятся дискриминируемыми: молодёжь, взрывая рынок, повышает их стоимость, но при этом не повышает спроса на них. Если ещё десять лет назад возраст 26−27 лет считался оптимальным для переезда из клуба, где футболист начал блистать, в клуб более высокого уровня, то сегодня такого игрока назовут трижды перезревшим.
Однако есть в Европе клубы и спортивные департаменты, которые плевать хотели на усиливающиеся предрассудки трансферного рынка. В числе первых из них — дортмундская «Боруссия» со связкой Михаэль Цорк — Свен Мислинтат на постах спортивного директора и главного скаута команды. Мислинтат пережил очень непростой год — сперва у него был открытый конфликт с тогдашним тренером шварцгельбе Томасом Тухелем, а ближе к весне стало понятно, что его очень хочет видеть у себя мюнхенская «Бавария». Трансферная работа в Дортмунде на некоторое время приостановилась, потому что сошлись несколько факторов.
С 7 июня, когда был оформлен переход Максимилиана Филиппа из «Фрайбурга», «Боруссия» молчала на рынке. Трансфер Ярмоленко стал первым в новой клубной эре — «Бавария» (по крайней мере, на некоторое время) оставила попытки перевезти Мислинтата в Мюнхен, а в Дортмунд прошёл первый транш за аномальный трансфер дезертира Усмана Дембеле.
Ярмоленко неправильно считать пожарной заменой французскому новичку «Барселоны». Безусловно, два этих события — отъезд Дембеле после откровенного шантажа и трансфер украинца — взаимосвязаны, но есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, чтобы объяснить этот дортмундский ход наиболее полно.
Первый. «Боруссия» действительно долго вела Ярмоленко. Ещё в 2015 году
Важно, что и после этого Ярмоленко оставался целью для немцев. Зимой-2016 «Боруссия» вернулась к переговорам, но достаточно быстро свернула их — сборная Украины попала на чемпионат Европы, и перед турниром Цорк и гендиректор шварцгельбе
Второй момент. Очевидно, что когда клуб из
Из этого следует третий момент. С приездом в Германию Боша постепенно будет меняться игровая философия «Боруссии» — вернее, она уже меняется. Исходя из опыта «Аякса», Который Почти Смог, можно предположить, что и в Дортмунде произойдёт сдвиг к игре на плотной «физухе» (здесь надо напомнить, что Бош очень высоко котирует идеи Раймонда Верхейена — того самого, что заставил сборную России носиться на Евро-2008). От 4−1−4−1 с максимально креативной четвёркой над опорниками и чётким центральным нападающим команда перейдёт к 4−3−3 с достаточно жёстко регламентированной работой тройки умных полузащитников (что уже даёт свои плоды — лучшим игроком первых матчей стал уже забывающий, что такое футбол, Нури Шахин) и свободой в верхней тройке, где каждый может оказаться на позиции чистого форварда и каждый — на любом и флангов.
И здесь Ярмоленко может быть полезен «Боруссии». Он как раз и настроен на частую смену позиций, а его неслабые навыки снайпера (0,41 гола за игру в среднем за карьеру — неплохо для футболиста, который в основном располагается на флангах) позволяют новой дортмундской «девятке» позиционировать себя не только в качестве претендента на освободившееся место Дембеле, но и в качестве возможного бэкапа
Конечно, нельзя говорить, что Ярмоленко приедет и обязательно разорвёт Бундеслигу. Первое время он почти наверняка будет игроком ротации (ещё одно правило Боша — никаких поздних трансферов, чтобы к концу августа игроки уже ориентировались в его требованиях), и свою необходимость одному из самых перспективных клубов Европы ему придётся доказывать тяжёлой работой. Но одно можно сказать точно: украинец не стал бессознательным или паническим выбором одного из лучших спортивных (соответственно, и трансферных) департаментов континента. Этого факта достаточно, чтобы понять уровень дортмундского новичка.
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