Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем?

Трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» — один из тех, что обсуждаются годами, но при этом с каждым днём становится всё более нереалистичными. Так устроен современный трансферный рынок: если тебя ведут больше года, за это время успевает вырасти не только Килиан Мбаппе, но даже и «новый Мбаппе».

Сумасшествие? Конечно. Игроки старше 25 фактически становятся дискриминируемыми: молодёжь, взрывая рынок, повышает их стоимость, но при этом не повышает спроса на них. Если ещё десять лет назад возраст 26−27 лет считался оптимальным для переезда из клуба, где футболист начал блистать, в клуб более высокого уровня, то сегодня такого игрока назовут трижды перезревшим.

Однако есть в Европе клубы и спортивные департаменты, которые плевать хотели на усиливающиеся предрассудки трансферного рынка. В числе первых из них — дортмундская «Боруссия» со связкой Михаэль Цорк — Свен Мислинтат на постах спортивного директора и главного скаута команды. Мислинтат пережил очень непростой год — сперва у него был открытый конфликт с тогдашним тренером шварцгельбе Томасом Тухелем, а ближе к весне стало понятно, что его очень хочет видеть у себя мюнхенская «Бавария». Трансферная работа в Дортмунде на некоторое время приостановилась, потому что сошлись несколько факторов. Во-первых, фактическая война Тухеля с руководством Дортмунда привела к закономерной отставке тренера. Во-вторых, новый главный Петер Бош достаточно серьёзно отличается от Тухеля по игровой философии, и ему нужно было время, чтобы понять, какие позиции требуют усиления. В-третьих, Мислинтат подвис между Дортмундом и Мюнхеном.

С 7 июня, когда был оформлен переход Максимилиана Филиппа из «Фрайбурга», «Боруссия» молчала на рынке. Трансфер Ярмоленко стал первым в новой клубной эре — «Бавария» (по крайней мере, на некоторое время) оставила попытки перевезти Мислинтата в Мюнхен, а в Дортмунд прошёл первый транш за аномальный трансфер дезертира Усмана Дембеле.



Ярмоленко неправильно считать пожарной заменой французскому новичку «Барселоны». Безусловно, два этих события — отъезд Дембеле после откровенного шантажа и трансфер украинца — взаимосвязаны, но есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, чтобы объяснить этот дортмундский ход наиболее полно.

Первый. «Боруссия» действительно долго вела Ярмоленко. Ещё в 2015 году вице-капитан сборной Украины был достаточно близок к переезду в сборную Германии. Это был ещё период расцвета отношений Тухеля с клубом — как тогда сообщал Bild, в приобретении Ярмоленко были заинтересованы и главный тренер, и спортивный департамент. Проблема заключалась в том, что в правилах Дортмунда сперва получить деньги от продажи одного футболиста прежде, чем оформлять сделку по другому. «Боруссия» летом 2015-го подыскивала новый клуб для колумбийца Адриана Рамоса, и переговоры о продаже нападающего в один из английских клубов шли почти полтора месяца. В итоге стало понятно, что Рамос не уедет, и Дортмунд за два дня до закрытия окна обратился в «Динамо» с официальным предложением о переходе Ярмоленко — президент киевлян Игорь Суркис отклонил его, мотивируя тем, что клуб попросту не успеет найти замену лидеру.

Важно, что и после этого Ярмоленко оставался целью для немцев. Зимой-2016 «Боруссия» вернулась к переговорам, но достаточно быстро свернула их — сборная Украины попала на чемпионат Европы, и перед турниром Цорк и гендиректор шварцгельбе Ханс-Йоахим Ватцке посчитали ценник на футболиста в 30 млн завышенным. «Боруссия» не просчиталась. Спустя полтора года, при изменившемся в сторону неадекватных сумм рынке, Ярмоленко был подписан даже дешевле — за 25 млн евро.

Второй момент. Очевидно, что когда клуб из топ-лиги так долго ведёт футболиста из, будем объективны, не самого сильного чемпионата, он ориентируется не на статистику, а определённые игровые качества. Статистика у Ярмоленко действительно впечатляющая, и это касается в том числе и еврокубков: 35 очков по системе «гол+пас» в восьми десятках игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это внушительно. Но куда больше «Боруссию» интересовали навыки Андрея — его достаточная мощь, выносливость, умение сыграть на любой атакующей позиции. Показательно, что после зимы-2016 Дортмунд полтора года не возвращался к варианту с Ярмоленко: Томас Тухель в это время решил превратить команду в кооператив креативных футболистов, меньше заточенных на физику и больше — на нестандартные решения. Склонный к пробивной силе украинец такой команде был не нужен.



Из этого следует третий момент. С приездом в Германию Боша постепенно будет меняться игровая философия «Боруссии» — вернее, она уже меняется. Исходя из опыта «Аякса», Который Почти Смог, можно предположить, что и в Дортмунде произойдёт сдвиг к игре на плотной «физухе» (здесь надо напомнить, что Бош очень высоко котирует идеи Раймонда Верхейена — того самого, что заставил сборную России носиться на Евро-2008). От 4−1−4−1 с максимально креативной четвёркой над опорниками и чётким центральным нападающим команда перейдёт к 4−3−3 с достаточно жёстко регламентированной работой тройки умных полузащитников (что уже даёт свои плоды — лучшим игроком первых матчей стал уже забывающий, что такое футбол, Нури Шахин) и свободой в верхней тройке, где каждый может оказаться на позиции чистого форварда и каждый — на любом и флангов.

И здесь Ярмоленко может быть полезен «Боруссии». Он как раз и настроен на частую смену позиций, а его неслабые навыки снайпера (0,41 гола за игру в среднем за карьеру — неплохо для футболиста, который в основном располагается на флангах) позволяют новой дортмундской «девятке» позиционировать себя не только в качестве претендента на освободившееся место Дембеле, но и в качестве возможного бэкапа Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонцу остро необходимы а) моменты отдыха; б) конкуренция, и человек, взявший на себя номер Роберта Левандовски готов обеспечить и то, и другое.

Конечно, нельзя говорить, что Ярмоленко приедет и обязательно разорвёт Бундеслигу. Первое время он почти наверняка будет игроком ротации (ещё одно правило Боша — никаких поздних трансферов, чтобы к концу августа игроки уже ориентировались в его требованиях), и свою необходимость одному из самых перспективных клубов Европы ему придётся доказывать тяжёлой работой. Но одно можно сказать точно: украинец не стал бессознательным или паническим выбором одного из лучших спортивных (соответственно, и трансферных) департаментов континента. Этого факта достаточно, чтобы понять уровень дортмундского новичка.