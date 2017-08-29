«Барселона» купит двух футболистов до конца августа

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Фернандес заявил, что «Барселона» еще не закончила летнюю трансферную кампанию. «Мы надеемся представить еще одного игрока до конца месяца. Возможно, успеем приобрести двух. Я не буду называть имен, но клуб работает над покупкой нескольких новых игроков», — цитирует Фернандеса Independent.

Одним из новичков «Барселоны» может стать Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Ливерпуль». «Красные» объявили, что бразилец не продается, однако сам футболист очень хочет перейти в «Барселону». Полузащитник не принимал участия в последних матчах «Ливерпуля» из-за травмы, однако врач сборной Бразилии Микаэл Симони сообщил, что истинной причиной является желание Коутиньо сменить клуб.

«Коутиньо просто нервничает. У него нет травмы или недомогания, он может сыграть за сборную Бразилии в ближайших матчах. Но он нервничает из-за неопределенности ситуации. Когда не знаешь, где ты будешь работать или играть, ты перестаешь чувствовать себя в безопасности. Он хочет перейти в «Барселону», — заявил Симони в интервью As.

Нынешним летом «Барселона» купила четырех известных футболистов — Усмана Дембеле Паулиньо, Нелсона Семеду и Херарда Деулофеу. Дембеле занял второе место в списке самых дорогих игроков мира — каталонцы заплатили за него «Боруссии» €105 млн, но с бонусами эта сумма может вырасти до €140 млн.

Самым дорогим игроком мира на данный момент является Неймар, за которого «Барселона» получила €222 млн. Из-за невнятной трансферной кампании контракт с «Барселоной» до сих пор не продлили ее капитан и вице-капитан, Андрес Иньеста и Лионель Месси. Оба заявили, что недовольны действиями руководства на трансферном рынке и ждут окончания трансферной кампании. Контракт обоих футболистов истекает летом 2018 года, и если они откажутся продлевать соглашения, в январе 2018-го получат право вести переговоры с другими клубами.

На Месси претендует «Манчестер Сити», однако «горожане» готовы подписать аргентинца даже в том случае, если он продлит соглашение с «Барселоной» — в этом случае они намерены предложить за Месси сумму отступных, указанную в его контракте. Эта сумма составляет €300 млн, и если сделка состоится, Месси обойдет Неймара в списке самых дорогих игроков в истории футбола.