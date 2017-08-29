Гоу может перейти в «Партизан»

Как сообщают сербские СМИ, форвард «Кайрата» заинтересован в трансфере. Отмечается, что за Гоу «Партизан» начал следить после его удачной игры против «Црвены Звезды» в квалификации Лиги Европы 2015/16. Также сообщается, что в ближайшие дни команду из Белграда покинет основной форвард — Урош Джурджевич, которого выкупает «Олимпиакос». Гоу должен стать заменой Джурджевичу. Сам ивуариец готов уехать из Казахстана, поскольку желает выступать в групповом раунде Лиги Европы, куда «Партизан» пробился, в отличие от «Кайрата». Напомним, что в нынешнем сезоне Гоу является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 17-ю мячами. Кроме того, в недавнем матче с «Шахтером» форвард стал самым результативным игроком в истории алматинского клуба имея на своем счету 91 гол.

Фото ФК «Кайрат»