Полузащитник «Сельты» Диоп стал игроком «Лиона»
Полузащитник «Сельты» Папа Шейк Диоп продолжит карьеру во Франции.
Испанский футболист подписал контракт с «Лионом». Об этом сообщает
Папа Шейк Диоп является воспитанником «Сельты», в первой команде которой дебютировал в июле прошлого года. На счету 20-летнего футболиста 27 официальных матчей за клуб из Виго и 1 гол. 10 раз хавбек надевал футболку сборной Испании U19.
По неофициальным данным, сумма сделки составила € 10 млн.
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