Полузащитник «Сельты» Диоп стал игроком «Лиона»

Испанский футболист подписал контракт с «Лионом». Об этом сообщает пресс-служба французской команды, однако детали сделки не разглашаются. 29 августа состоится официальная презентация игрока.

Папа Шейк Диоп является воспитанником «Сельты», в первой команде которой дебютировал в июле прошлого года. На счету 20-летнего футболиста 27 официальных матчей за клуб из Виго и 1 гол. 10 раз хавбек надевал футболку сборной Испании U19.

По неофициальным данным, сумма сделки составила € 10 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Conférence de presse de présentation de Pape Cheikh Diop en présence de <a href="https://twitter.com/JM_Aulas">@JM_Aulas</a>, Bruno Genesio et Florian Maurice à 12h30 !! <a href="https://t.co/Brxex5d4Tx">pic.twitter.com/Brxex5d4Tx</a></p>— Olympique Lyonnais (@OL) <a href="https://twitter.com/OL/status/902440760548753409">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>