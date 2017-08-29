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29 августа 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Сельты» Диоп стал игроком «Лиона»

Полузащитник «Сельты» Папа Шейк Диоп продолжит карьеру во Франции.

Испанский футболист подписал контракт с «Лионом». Об этом сообщает пресс-служба французской команды, однако детали сделки не разглашаются. 29 августа состоится официальная презентация игрока.

Папа Шейк Диоп является воспитанником «Сельты», в первой команде которой дебютировал в июле прошлого года. На счету 20-летнего футболиста 27 официальных матчей за клуб из Виго и 1 гол. 10 раз хавбек надевал футболку сборной Испании U19.

По неофициальным данным, сумма сделки составила € 10 млн.

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